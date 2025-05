John Textor devrait assister à Monaco - OL

De passage à Lyon dans les prochains jours, le propriétaire de l’OL John Textor devrait en profiter pour faire un détour en Principauté afin d’assister à la rencontre Monaco - OL (samedi à 21 heures).

Entre Rhône et Saône, le cas John Textor commence à irriter de plus en plus. Le propriétaire américain de l’OL est de nouveau sous le feu des projecteurs après la déconvenue de son club face à Lens dimanche (1 - 2). En effet, en s’inclinant face aux Sang et Or, les joueurs de Paulo Fonseca se sont clairement éloignés de leur objectif Ligue des champions. Un objectif sportif, mais surtout financier qui permettrait d’éviter de gros ennuis au club cet été, notamment lors de son passage devant la DNCG.

RDV avec Kang et Conte ?

Sous la menace d’une rétrogradation administrative en Ligue 2, du fait de ses comptes dans le rouge, la direction lyonnaise devrait voir arriver son patron à Lyon dans les prochains jours, comme annoncé par L’Équipe ce mardi. Un voyage qui ne sera pas des vacances pour John Textor. Parmi ses missions, obtenir un nouveau soutien financier de deux de ses associés et actionnaires, Michele Kang et Jean-Pierre Conte.

Un dernier espoir face à l’ASM ?

Durant sa visite, John Textor devrait également en profiter pour faire le déplacement à Monaco. En effet, les hommes de Paulo Fonseca se déplacent sur le rocher samedi (21 heures) pour le compte de la 33ᵉ et avant-dernière journée de Ligue 1. Un match qui aura une allure de dernier espoir pour obtenir un ticket qualificatif pour la C1. Nul doute qu’une défaite en Principauté sifflerait la fin de la récréation. Dans ce cas, le patron de l’OL serait attendu au tournant pour évoquer sa gestion et ses projets pour redresser la situation économique du club.