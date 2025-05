Monaco : après Biereth, al-Musrati également absent contre l'OL ?

Alors que Mika Biereth est incertain pour le choc entre l'AS Monaco et l’OL, Adi Hütter pourrait être privé de Moatasem al-Musrati. Le milieu de terrain libyen s’est, lui aussi, blessé à Saint-Étienne samedi.

Samedi, l’OL tentera de freiner l'AS Monaco dans la course à la Ligue des champions. Et de revenir à une longueur. Défaits par le RC Lens dimanche (1 - 2), les hommes de Paulo Fonseca ont peut-être dit adieu à leur rêve de C1. Désormais, ils n’ont plus le choix. Il ne faudra plus réfléchir, jeter ses dernières forces dans les deux ultimes batailles et viser un 6 sur 6. Mais le déplacement sur le Rocher s’annonce complexe. Une équipe bien rodée se présentera face à onze Lyonnais blessés mentalement après leurs récentes déconvenues. Et Adi Hütter et ses hommes auront pour objectif d’entériner leurs derniers espoirs. Ce qui ne devrait pas rassurer les Rhodaniens.

Plus d’inquiétude pour al-Musrati

À moins que l’ASM ne soit affaiblie d’ici là. Un coup de pouce qui serait le bienvenu pour l’OL et qui semble se dessiner. En effet, le technicien autrichien pourrait être privé de deux éléments importants de son effectif. Mika Biereth n’est resté qu’un petit quart d’heure sur la pelouse de Geoffroy-Guichard samedi soir, à Saint-Étienne (1-3). Touché à la crête iliaque, le meilleur buteur du club marchait normalement à la sortie du stade, mais il devra passer des examens complémentaires.

Mais Hütter pourrait bien être plus inquiet pour son milieu de terrain libyen Moatasem al-Musrati qui, lui, boitait bas en quittant le Chaudron. Touché au mollet, il avait laissé ses coéquipiers à 10 en toute fin de match pendant quelques minutes, puisque les cinq changements avaient déjà été effectués. Le verdict est attendu dans les prochaines heures. Une fin de saison est même évoquée pour le joueur prêté avec option d’achat par le Besiktas.

Golovin déjà forfait

Outre ces deux incertitudes, le technicien monégasque a d’ores et déjà acté un forfait. Et pas n’importe lequel. Auteur de trois buts et une passe décisive cette saison, Aleksandr Golovin ne sera pas dans le groupe ce week-end. En cause, une blessure à la cheville qui va l’éloigner des terrains pour la fin de la saison. Et qui pourrait bien aider les Lyonnais au moment de se déplacer en Principauté, ce samedi (10/05, 21 heures).