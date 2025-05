CAN U20 : El Abrougui (OL) et la Tunisie se relèvent face au Kenya

En faisant la bonne opération au classement face au Kenya dimanche (3 -1), la Tunisie de Wassim El Abourgui, jeune latéral droit U17 de l’OL, reste dans la course à la qualification en quarts de finale de la CAN U20.

Il fallait gagner et les Aiglons de Carthage l’ont fait avec la manière. Alors qu’ils occupaient la dernière place du groupe B, suite à leur défaite face au Nigeria (1-0), les Tunisiens se sont bien repris dimanche face au Kenya lors de leur deuxième match de poule de CAN U20 (27 avril-18 mai). L’équipe du jeune latéral droit lyonnais Wassim El Abrougui s’est en effet imposée 3 buts à 1.

Concédant l’ouverture du score à la 38ᵉ minute de jeu, la Tunisie est parvenue à égaliser au terme d’arrêts de jeu interminables en fin de première période (45+18ᵉ) grâce à un penalty transformé par Fares Bousnina. Remplacé à l’heure de jeu, El Abrougui n’était ensuite plus sur le terrain lorsque ses partenaires ont pris le large dans la rencontre. D’abord grâce à Omar Ben Ali (70ᵉ) puis grâce à Alaedine Derbali (85ᵉ). Avec ce succès, les Aiglons de Carthage repassent à la 3ᵉ position (3 points) et profitent du match nul entre le Nigéria et le Maroc (0 - 0) pour rester à un petit point des Lionceaux de l’Atlas, premiers avec 4 points. Il s’agira d’ailleurs de leur futur adversaire lors du troisième et dernier match, qui sera donc décisif (07/05, 17 heures).

Le Sénégal de Pierre-Antoine Dorival face au Ghana ce lundi

Après Wassim El Abrougui, ce sera au tour de Pierre-Antoine Dorival, milieu de terrain de la réserve de l’OL, d’effectuer son deuxième match de poule. Sélectionné avec le Sénégal par Serigne Saliou Dia, le jeune numéro 10 rhodanien n’a pas non plus réalisé des débuts rêvés lors de cette CAN. Tenus en échec par la Centrafrique (1-1), lui et ses partenaires devront se montrer plus inspirés face au Ghana (05/05, 20 heures). D’autant plus que toutes les équipes du groupe C sont à égalité parfaite suite aux deux matchs nuls 1-1 lors de la première journée.