Niakhaté après OL - Lens (1-2) : "Plus notre destin entre les mains"

Battu par Lens dimanche (1-2), l'OL a vu ses concurrents directs prendre de l'avance au classement. Dos au mur, Moussa Niakhaté veut encore y croire, malgré un scénario qui laisse peu de place au suspense.

On imagine énormément de déception après cette défaite de l'OL (1-2) ?

Oui, énormément de déception. On avait pour objectif de faire trois matchs, trois victoires. Ce scénario, on ne l'imaginait pas, mais en tout cas, on a tout donné ce dimanche après-midi. On a buté face à une défense lensoise. On a manqué énormément d'occasions.

Avec encore deux matchs, il y a forcément de l'espoir. Mais, vous avez grandement compromis vos chances...

Une certitude, c'est qu'on n'a plus notre destin entre nos mains. Mais bien sûr qu'il y a de l'espoir. Il y a des choses qui se passent dans le football. Le football nous réserve parfois des surprises et des scénarios incroyables. On y croit. Il reste deux matchs. Il faut faire absolument un six sur six. Déjà, en battant Monaco. On a la chance de jouer contre un concurrent direct. En battant Monaco, on revient à un point et on verra ce qui se passera de l'autre côté. Là, c'est sûr qu'on va regarder les autres résultats.

"On rejoue ce match dix fois, on le gagne à neuf reprises"

Est-ce que vous avez tout donné pour l'emporter contre Lens ?

Bien sûr qu'on a tout donné. Forcément, on donne tout. Quand je joue au foot, c'est pour tout donner. On a essayé. Il y a une équipe en face qui a défendu une grande partie du match. Ils ont fait des sauvetages, le gardien a fait des arrêts aussi incroyables. On a tout donné, on a manqué de réalisme. Je pense que ce match-là, on le refait neuf fois, on le gagne neuf fois. Ce n'est pas pour autant qu'il faut remettre en question l'investissement des joueurs.

Est-ce que psychologiquement, les autres équipes qui sont au-dessus de l'OL ont pris un petit ascendant ?

Psychologique ? Non, non, non. Ils ont juste plus de points que nous. Ça, c'est factuel. Forcément, ils sont mieux au tableau que nous. Mais, on va continuer d'y croire. Je pense qu'on va continuer à mettre de l'intensité. Comme on a fait cet après-midi, on va continuer à tout donner. Et comme j'ai dit, 9 fois sur 10, on gagnerait ce match. Et si on joue comme ça, contre Monaco, en mettant de l'intensité, en se procurant autour de l'occasion, forcément, ça va rentrer. Ça ne peut pas arriver tous les week-ends.