Auteur du but de l'égalisation, Georges Mikautadze a pensé donner de l'allant à l'OL à dix minutes de la fin. Mais les Lyonnais ont été crucifiés par Lens (1-2) dans leur quête de Ligue des champions.

Après cette défaite 2-1, il y avait de la déception dans le vestiaire de l'OL ?

On voulait à tout prix gagner ce match pour recoller aux victoires des autres concurrents pour la Ligue des champions. Il nous reste deux matchs pour prendre les six points.

Les chances d'être en Ligue des champions sont quand même compromises...

Compromis je ne sais pas. On ne sait pas ce que les concurrents peuvent faire. Il y a un gros match à jouer à Monaco et il faut le prendre en allant gagner là-bas. On verra ce qu’il se passera ensuite. Il y a la déception du résultat de ce dimanche soir, mais on ne lâche pas. On sait qu’il reste deux matchs et six points. On verra à la fin ce que ça donne. Ça a été compliqué, ils jouaient bloc bas. C’était difficile à se trouver. On a eu quelques opportunités qu’on n’a pas réussi à concrétiser, on prend deux buts évitables à mon goût. Il faut vite se reconcentrer sur Monaco parce qu’il arrive vite et qu’il reste que deux matchs.

"On fait un bon match même si le résultat n'est pas au rendez-vous"

Qu'est-ce qu'il a manqué pour avoir un scénario différent ?

On a eu souvent le ballon, on le récupérait assez haut. Quand on n’arrive pas à marquer, il faut faire le maximum pour ne pas en prendre et on n’a pas réussi à le faire ce (dimanche) soir.

Est-ce qu'on ne finit pas par tergiverser devant avec toutes ces occasions ?

C’est notre boulot d’essayer de cadrer et de marquer. On donne le maximum. On a fait un bon match même si le résultat n’est pas au rendez-vous.