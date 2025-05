Dominateur, mais tombé sur un bloc compact de Lens, l'OL a été battu au pire des moments (1-2). Pas forcément aidé par l'arbitrage, Jorge Maciel regrettait le manque d'efficacité des Lyonnais.

Ce devait être le match qui allait faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Le rendez-vous à Monaco samedi prochain était coché depuis un moment entre Rhône et Saône. Il aura finalement une saveur bien différente à cause de la défaite de l'OL contre Lens ce dimanche à Décines (1-2). Avec quatre points de retard sur le club monégasque et surtout trois équipes devant en plus pour la course à la Ligue des champions, les Lyonnais ont clairement laissé passer leurs chances. Pourtant, dans les rangs rhodaniens, le discours de façade est seulement que tout n'est pas terminé. "On est frustré et on dépend des autres maintenant, mais il faut finir avec deux victoires. Le match de samedi peut changer des choses et donner des possibilités en dernière minute. On n’est pas hors course encore", a assuré Jorge Maciel après le revers.

"Je me demande comment il n'y a pas penalty"

Il faudrait un alignement des planètes pour voir l'OL retrouver la Ligue des champions, mais le club a montré la saison passée que rien n'était impossible. Cela semble malgré tout bien mal engagé à cause de cette contreperformance contre Lens. Ne voulant pas taper sur les joueurs qui "ont montré qu'ils avaient l'envie de gagner", Maciel a pointé l'inefficacité des coéquipiers de Georges Mikautadze, mais aussi le manque de malice. Face à des Lensois qui ont souvent joué la montre, l'OL a été "trop naïf sur ce point-là, on aurait dû mettre du rythme", regretté le coach adjoint.

Ce dernier n'a d'ailleurs pas manqué de tacler l'arbitre de Mr Stinat. Il est vrai que les Lyonnais auraient pu bénéficier d'un penalty en première mi-temps sur une main. "Sur la frappe de Nemanja (Matic), la main n'est pas par terre et change la trajectoire. Je me demande encore comment il n'y a pas penalty. C'est là la maturité d'apprentissage. Quand tu fais deux fautes, tu prends deux cartons jeunes, tu sais ce qui t'attend. Quand tu finis l'après-midi avec sept fautes et pas de carton, tu sais qu'il y a une tendance. Il faut qu'on donne plus, car on ne nous donnera rien." Dans ce sprint final, l'OL était attendu et a surtout raté son rendez-vous et il ne peut s'en prendre qu'à lui-même...