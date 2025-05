OL : Mikautadze attendait Lacazette, il a eu Cherki

Georges Mikautadze et Rayan Cherki lors de Montpellier – OL (Photo by Sylvain THOMAS / AFP)

Si le duo entre Georges Mikautadze et Alexandre Lacazette n’aura jamais été vraiment exploité à l’OL, la relation entre le Géorgien et Rayan Cherki s’est affinée au fil des semaines.

Ce dimanche (17h15), il n’y aura pas besoin d’une explication de Paulo Fonseca pour savoir s’il sera titulaire ou non contre le RC Lens. Depuis sa prise de fonctions à l’OL, l’entraîneur portugais n’hésite pas à expliquer ses choix à Alexandre Lacazette et Georges Mikautadze pour se justifier de la titularisation de l’un ou l’autre. Un fonctionnement qui a apaisé certaines tensions mais ce dimanche, le Géorgien sait qu’il sera à la pointe de l’attaque. Avec le capitaine suspendu, le choix de l’avant-centre est plus que limité puisque le remplaçant se nomme Alejandro Gomes Rodriguez. La venue des Sang et Or est donc une nouvelle occasion pour Mikautadze de se mettre en évidence et de combler son retard dans la course au meilleur buteur lyonnais cette saison en Ligue 1.

Avec dix buts, il est à trois longueurs de son ainé, qui vise lui de son côté les 200 buts avec l’OL d’ici à la fin de saison. Dans ce sprint final, c’est aussi une passation qui est en train de s’écrire entre deux attaquants que l’on a beaucoup comparés à défaut d’associer. Il y a bien eu des tests, concluants parfois comme à Auxerre, mais ce fut avant tout Lacazette ou Mikautadze et non l’un et l’autre. Un regret pour l’ancien de l’AS Saint-Priest. "Quand je suis arrivé, on m’a dit qu’on allait jouer ensemble. J’aurais aimé avoir plus de temps de jeu avec lui. C’est le football, c’est comme ça. Les coachs font leurs choix. Ça aurait pu bien marcher sur le terrain en Ligue 1."

Cherki impliqué dans près de 50% des buts du Géorgien

Ce fut avant tout des brides de matchs qu’ils ont passés ensemble et cette relation restera avant tout un point d’interrogation au sein d’un effectif pas forcément taillé pour jouer avec deux pointes, notamment dans les grands rendez-vous. Néanmoins, dans cette saison "d’adaptation", l’OL a réussi à construire au fil des semaines et des mois une connexion entre Georges Mikautadze et Rayan Cherki. Cela n’avait pas forcément sauté aux yeux au moment du retour à la maison du Géorgien, mais le passage à l’année 2025 semble avoir été un déclic.

Que ce soit sur le terrain ou en dehors, le duo apparait complice et le départ de Saïd Benrahma a peut-être permis à Mikautadze de s’ouvrir un peu plus au groupe qu’à son arrivée. Car il a beau être un produit de l’Académie et un gamin de Gerland, il n’avait probablement pas cet ADN lyonnais pour certains afin d’intégrer le fameux "clan des Lyonnais". Aujourd’hui, l’ancien Messin est pleinement en confiance et cela se ressent dans ses statistiques en 2025 : 9 buts et 10 passes décisives toutes compétitions confondues.

"Quand je fais mon appel, je sais que le ballon va venir"

Dans cette réussite, Cherki n’y est pas étranger. Marchant sur l’eau, le numéro 18 rhodanien a réussi à comprendre le jeu de son avant-centre et à sentir les coups. Le dernier exemple en date remonte à samedi dernier et ce but du 4-1 après un double un-deux entre Mikautadze et Cherki sur 40m. Les deux se cherchent, les deux se trouvent et cela se ressent dans leur relation footballistique. 46% des buts hors penalty de Georges Mikautadze à l’OL ont été inscrits sur des passes décisives de Rayan Cherki cette saison.

Avec Thiago Almada en troisième larron, le potentiel offensif de l’OL se retrouve exploité, voire diversifier avec du jeu placé et de l’explosivité quand Malick Fofana fait des misères à gauche. "Avec des joueurs comme eux (Cherki et Almada), quand je fais mon appel, je sais que le ballon va venir. Il faut toujours être prêt avec eux pour recevoir un ballon que les autres ne voient pas." Ce dimanche, le RC Lens a de quoi avoir peur : Alexandre Lacazette brillera par son absence sur le terrain, mais son remplaçant a faim. Après s’être manqué contre Manchester United, il compte bien apporter sa pierre à l’édifice pour accrocher la Ligue des champions.