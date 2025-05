OL - Lens : on ne change pas une équipe qui gagne ?

Corentin Tolisso célèbre son but avec ses coéquipiers lors d’OL – Rennes (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Ce dimanche, l’OL reçoit Lens à Décines. Dans l’obligation de prendre les trois points, Paulo Fonseca ne devrait pas bouleverser son onze. Georges Mikautadze devrait être l’unique changement par rapport à la victoire contre Rennes.

Il n’y a pas eu de surprise en avant-match et l’obligation des trois points reste encore bien plus présente dans les rangs lyonnais. En attendant de connaitre le résultat de Lille - Marseille ce dimanche soir (20h45), l’OL doit avant tout gagner pour recoller à Nice et Strasbourg et ne conserver qu’un point de retard sur Monaco, avant de se rendre en Principauté dans une semaine. L’objectif est clair pour Paulo Fonseca et ses joueurs au moment de recevoir Lens au Parc OL.

En ce sens, la volonté du coach sera sûrement de surfer sur la belle victoire (4-1) obtenue samedi dernier, déjà à domicile, contre le Stade Rennais. Le Portugais n’a d’ailleurs pas caché qu’il avait apprécié le visage montré. "J’ai beaucoup aimé le dernier match. On a joué avec intensité, on a bien géré les différentes périodes du match. On a fait preuve de patience avec le ballon pour trouver le meilleur moment pour attaquer."

Le duo Tolisso - Matic rend "imprévisible" le jeu lyonnais

Comme face à Rennes, l’OL cherchera à prendre les trois points et à améliorer encore un peu mieux son goal-average vu la situation au classement. Avec désormais un seul match par semaine et une tactique qui a donné l’impression de fonctionner, Fonseca n’a, sur le papier, aucune raison de bouleverser son onze. Enfin, à une exception près. Avec la suspension d’Alexandre Lacazette, l’entraîneur lyonnais devra effectuer un changement qui se nommera Georges Mikautadze. Mais à côté de ça, Corentin Tolisso, qui a fait correctement les séances de la semaine, "jouera ce dimanche" et devrait faire encore équipe avec Nemanja Matic.

La composition probable de l’OL : Perri - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Matic, Tolisso - Cherki, Almada, Fofana - Mikautadze