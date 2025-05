OL - RC Lens : avant-match, horaire, diffusion TV

Matic (OL) face à Saïd (Lens) (Photo by Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP)

Avant-match, horaire et diffusion TV. Retrouvez les informations pratiques de la rencontre OL - RC Lens comptant pour la 32e journée de Ligue 1.

Avant-match

Enchaîner à domicile avant la "finale" à Monaco. Tel sera l’objectif des hommes de Paulo Fonseca ce dimanche face au RC Lens. Bien remis sur pied la semaine dernière, les Lyonnais se sont montrés inspirés face à Rennes (4 - 1). Après deux échecs cuisants, face à Manchester United et lors du derby à Saint-Etienne, l’OL a su redresser la barre. Alors qu'une qualification en Ligue des champions se joue en cette fin de saison de Ligue 1.

Reste désormais à savoir si cela se confirmera sur la durée. Et plus spécifiquement sur les trois dernières rencontres en championnat. La réception des hommes de Will Still donnera une première réponse. En face, une formation artésienne malade se présentera au Parc OL. Malgré leurs difficultés du moment, l’OL devra se méfier d’une équipe qui tout de même dangereuse, par les individualités qui la composent, mais aussi son expérience européenne. De nombreux joueurs de l’effectif lensois disputaient encore la phase de poule de la Ligue des champions il y a deux ans.

Pour cette rencontre, Paulo Fonseca devra faire sans trois de ses offensifs. Ernest Nuamah, blessé pour plusieurs mois après sa rupture des ligaments croisés survenue lors de la victoire de l’OL face à Lille (2-1). Et surtout, Alexandre Lacazette, suspendu pour accumulation de cartons jaunes. Ajoutons à ça l'absence d'Enzo Molebe. Mais les Sang et Or seront, eux aussi, privés de leur capitaine Florian Sotoca. Exclu la semaine dernière lors de la défaite face à Auxerre (0-4), l’ancien Grenoblois manquera donc cette rencontre.

À quelle heure se joue OL – RC Lens ?

Pour cette confrontation, les supporters lyonnais devront bien anticiper leur venue au Parc OL, comme face à Rennes la semaine dernière. En cause l’absence de tramways vers l’enceinte décinoise. Des bus seront ainsi mobilisés pour conduire l’ensemble des supporters avant le coup d’envoi. Lequel sera donné à 17h15 ce dimanche 4 mai.

Sur quelle chaîne voir OL – RC Lens ?

Alors que BeIN Sports avait obtenu la diffusion d’une rencontre sur neuf par journée de Ligue 1, celle qui avait normalement été choisie était celle du samedi après-midi. Petit changement de programme ce week-end. C’est cette fois l’une des trois rencontres du multiplex du dimanche après-midi, en l’occurrence OL - Lens, qui sera retransmise par la chaîne qatarie.