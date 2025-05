OL - RC Lens sera diffusé sur beIN Sports

Ce dimanche, à 17 h 15, l’OL reçoit le RC Lens de Will Still pour le compte de la 32ᵉ journée de Ligue 1. Une rencontre décisive dans la course à la Ligue des champions que beIN Sports diffusera.

Le compte à rebours est lancé. Et l’OL n’a plus le temps de laisser des points en route s’il veut espérer se qualifier pour la Ligue des champions l’année prochaine. À trois rencontres de la fin du championnat, les coéquipiers de Corentin Tolisso sont dans le peloton de tête. Un peloton bien garni puisque six équipes le composent et se tiennent à quatre points. Pour autant, trois d’entre elles seront forcément déçues le 17 mai, à l’issue de la dernière journée de Ligue 1.

Mais le périple lyonnais se poursuit lui par la venue du RC Lens. En effet, la réception de la formation artésienne aura lieu ce dimanche 4 mai à 17 h 15 au Parc OL. Une rencontre qui sera retransmise sur BeIN Sports. Car la chaîne a obtenu la diffusion d’une rencontre sur les neuf par journée de Ligue 1. Alors qu'elle prend habituellement en charge le match du samedi après-midi, il y aura donc un léger changement de programme.

Un multiplex pour les deux dernières journées

Comme à son habitude, la Ligue de football professionnel a décidé de programmer les deux dernières journées de championnat en format multiplex. Concernant l’OL, il s’agira d’un déplacement à Monaco. Une véritable finale pour l’obtention d’un billet en C1. Cette fois, la confrontation sera diffusée sur DAZN (10/05, 21 heures). Enfin, la réception d’Angers viendra clôturer la saison rhodanienne (17/05, 21 heures).