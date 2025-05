Une semaine après la fin du championnat, le PSG affrontera Reims en finale de la Coupe de France. Un match que l’OL pourrait suivre d’un œil avisé si le pire scénario se concrétise pour lui en Ligue 1.

À trois journées de la fin de saison en Ligue 1, six équipes se tiennent à quatre points, de la 2ᵉ à la 7ᵉ place. Un scénario assez unique. Et une fin d'exercice qui s'avère être l’une des plus palpitantes depuis de nombreuses années. Pour l’heure, toutes les options restent envisageables pour l’OL (5ᵉ). Qu'il s'agisse d'une place en Ligue des champions ou une saison sans coupe d’Europe. Les joueurs de Paulo Fonseca peuvent atteindre le meilleur. Comme le pire.

Même s’il faudrait un malheureux concours de circonstances pour voir l’OL n’effectuer qu’un match par semaine durant toute la saison prochaine. Une 7ᵉ place en fin de saison et une victoire de Reims face au PSG en finale de coupe de France renverrait John Textor et l’OL dans les cordes. À l’inverse, si les coéquipiers d’Alexandre Lacazette terminent à la 7ᵉ position, derrière tous leurs adversaires directs, mais que le PSG est sacré en coupe de France, alors ils seraient qualifiés pour les barrages de Ligue Conférence.

Deux places directement qualificatives en Ligue Europa en cas de succès parisien

La rencontre face à Lens ce dimanche (17 h 15, BeIN Sports) sera décisive pour l’avenir européen de l’OL. Classés à la 8ᵉ place et à 9 points des Lyonnais, le sort des Sang et Or est quasiment scellé. Seul le goal-average leur permet encore d’avoir une infime chance d’être européens en 2025-2026. Mais cet espoir pourrait définitivement disparaître en cas de nul ou de défaite au Parc OL dimanche (04/05, 17 h 15).

De son côté, le club de John Textor pourrait toucher un peu plus du doigt son objectif de Ligue des champions si victoire il y a face à la formation artésienne. Ou du moins sécuriser un peu plus une place en Ligue Europa si les concurrents s’en sortent mal. À noter qu’en cas de 6ᵉ place, pour l’heure qualificative en barrages de C3, celle-ci deviendrait directement qualificative en phase de ligue de la compétition si les hommes de Luis Enrique remportent la coupe de France. Un scénario que l'OL a bien connu en fin de saison dernière.