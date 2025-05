Mercato : et si Lucas Paqueta ne rapportait finalement rien à l’OL ?

Alors qu’il avait quitté le club pour 60 millions d’euros lors du mercato estival en 2022, Lucas Paqueta (ex-OL) aurait pu renflouer les comptes d’Eagle Groupe grâce à l’intéressement de 10% sur la plus-value glissé par l’ancienne direction.

Arrivé en provenance de l’AC Milan, Lucas Paqueta avait été la trouvaille de Juninho, ancien directeur sportif de l’OL (2019-2022). Une relation forte entre les deux compatriotes qui s’était d’ailleurs vite installée. Épanoui sous la tunique lyonnaise, le meneur de jeu de la Seleção était rapidement entré dans le cœur des supporters. Mais son passage entre Rhône et Saône n’avait duré que deux années. Dont une lors de la période Covid.

De quoi donner un goût amer aux supporters. Lesquels n’avaient pas eu la sensation d’avoir assez profité de son talent. Lors de son départ pour West Ham à l’été 2022, l’OL avait tout de même récupéré un beau chèque de 61,63 millions d’euros, bonus compris. L’ancienne direction, sous la présidence de Jean-Michel Aulas (1987 – 2023), pensait même avoir eu du nez. Elle avait en effet intégré un intéressement de 10% sur la plus-value d’un potentiel futur transfert.

Manchester City aurait pu l’acheter pour 100 millions d’euros

Un beau chèque en vue ? Cela aurait pu se concrétiser un an après son arrivée à Londres. Vainqueur de la Ligue conférence pour sa première saison avec les Hammers, Paqueta était déjà courtisé par Manchester City. Pep Guardiola avait fait de l’ancien Milanais sa priorité à l’époque et un transfert de 100 millions d’euros était évoqué. Cela aurait permis à l’OL d’en récupérer 4. Un deal qui avait finalement capoté. En cause, les affaires de paris sportifs dans lesquelles était englué le Brésilien. Résultat, une suspension à vie qui pourrait venir assombrir la carrière de l’ancien numéro 10 lyonnais et qui pourrait tomber en 2026.

Aucune rentrée d’argent pour l’OL grâce à Paqueta ?

Et deux ans plus tard, la situation sportive a bien changé. Depuis le titre européen de West Ham en 2023, de l'eau a coulé sous les ponts et Lucas Paqueta n’est plus le même joueur. Cette saison, le classement de son équipe (17ᵉ) en Premier League est à la hauteur de sa forme actuelle. Plus en dedans (aucune passe décisive), celui qui avait pourtant une vision de jeu remarquable n’y arrive plus lors de cet exercice 2024 - 2025. Résultat : la valeur marchande de l'ancien de Flamengo a chuté et le club londonien souhaite s’en séparer dès cet été, à deux ans de la fin de son contrat.

Un chèque de 25 millions d’euros serait attendu, soit quatre fois moins qu’il y a deux ans, à en croire les informations du journal britannique The express. Dans ce cas, l’OL ne récupèrerait rien sur le transfert de son ancien joueur puisqu'aucune plus-value ne serait réalisée. Une mauvaise nouvelle à l’heure où Eagle Groupe ne dirait pas non à certaines liquidités.