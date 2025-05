Mercato : Boey proposé à l’OL et d’autres clubs français ?

Recruté il y a un an et demi, Sacha Boey ne fait pas l’unanimité au Bayern Munich. Le club bavarois souhaiterait s’en séparer et le profil de latéral aurait été proposé à l’OL, l’OM ainsi que Nice.

Encore trois journées de Ligue 1 et pourtant, le mercato a déjà commencé, au moins en coulisses. Le marché des transferts n’ouvre que le ??? juin mais les premières rumeurs commencent déjà à pointer le bout de leur nez. Il y a l’intérêt supposé de l’OL pour un jeune attaquant de West Bromwich Albion et forcément entre fin de contrat et besoin de vendre, le club lyonnais va devoir combler certains manques. Est-ce que le poste de latéral droit fera partie des secteurs à devoir renforcer ? Entre Ainsley Maitland-Niles et Saël Kumbedi, l’OL a déjà deux profils intéressants, avec Clinton Mata pouvant plus que dépanner à ce poste. Pourtant, le club lyonnais se serait vu proposer Sacha Boey, d’après le journaliste belge Sacha Tavolieri.

Le Bayern souhaiterait un transfert sec

Recruté par le Bayern Munich en janvier 2024, le latéral français n’a pas forcément réussi à se faire une place dans le club bavarois. Avec l’arrivée de Vincent Kompany sur le banc du Bayern, Boey s’est contenté de seulement dix matchs en Bundesliga. Connaissant déjà la Ligue 1, lui qui a été formé à Rennes, Sacha Boey ne sera pas retenu en cas d’offre intéressante. En attendant, l’OL, l’OM, mais aussi l’OGC Nice se serait vu proposer les services dans l’ancien Dijonnais. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que le nom de latéral et du club lyonnais se retrouvent associé.