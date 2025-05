OL – Médias : où regarder TKYDG ?

Chaque lundi, entre 19 heures et 20 heures, retrouvez votre émission sur l'OL Tant qu’il y aura des gones en direct sur Youtube, Twitch mais aussi à la télévision.

Chaque semaine, votre émission "Tant qu’il y aura des gones" fait le point sur l’actualité de l’OL. En compagnie de Nicolas Puydebois et Enzo Reale, nos deux consultants et anciens joueurs professionnels passés par l’OL, TKYDG revient sur les sujets brûlants entre Rhône et Saône. L’occasion pour nous de rappeler que nous sommes en direct sur YouTube, Twitch et Facebook tous les lundis entre 19 heures et 20 heures. Mais également à la télévision. Sur le canal 912 de la Freebox, sur Bouygues (319) et SFR (391, 476).

Des invités de marque

Matthieu Louis-Jean, directeur technique de l’OL, Jean-Paul Ancian, spécialiste de la préparation mentale, Yanis Ghemmourri, combattant en MMA, Adam Messaoudi, boxeur professionnel… Des invités qui proviennent de disciplines ou de milieux bien différents mais que le football et l'OL rassemblent. Chaque semaine, TKYDG est une émission de débats, d’échanges pour des passionnés ou acteurs du club. Lundi 5 mai, nous recevrons cette fois les dirigeants de l’Entente Saint-Priest. L’occasion pour eux de revenir, entre autres, sur la venue de John Textor dans le cadre d’un match U13 le 21 avril dernier. Le propriétaire américain avait en effet donné le coup d’envoi d’une rencontre des jeunes san-priods.