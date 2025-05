L’OL va tomber sur un RC Lens indiscipliné cette saison

Deuxième équipe la plus sanctionnée de Ligue 1, le RC Lens se présentera au Parc OL dimanche sans son capitaine Florian Sotoca, dernier exclu en date. Cette saison, c'est d’ailleurs l’équipe qui a concédé le plus de cartons rouges (8).

Alors que le RC Lens est quasiment assuré de ne pas être européen la saison prochaine, le club semble être en perte de vitesse. Pourtant, les Sang et Or participaient à la Ligue des champions l’année dernière. Mais cette époque leur paraît désormais bien loin. Le technicien belge Will Still n’a d’ailleurs pas su redresser la barre. Des résultats en dents de scie qui ont provoqué un début de crise interne. Et lorsque la situation se dégrade en dehors, c’est en général sur le terrain que cela se retranscrit. Cette saison, les Lensois se montrent particulièrement rugueux et peuvent dégoupiller lorsque les choses se passent mal.

Déjà 10 exclusions cette saison

À l’image de Florian Sotoca, exclu la semaine dernière en fin de match face à Auxerre (0-4). Sous l’eau, la formation artésienne n’a rien pu faire face aux coéquipiers de Gaëtan Perrin. Son capitaine narbonnais a alors manqué de lucidité sur un contact avec Rudy Matondo. Exclu par Mathieu Vernice, il manquera donc le déplacement face à l’OL dimanche (04/05, 17 h 15). L’ancien grenoblois a récolté le 8ᵉ carton rouge lensois cette saison en Ligue 1. Il s’agit de l’équipe qui en a concédé le plus, devant le MHSC (7). Un chiffre qui peut monter à 10 si l’on compte celui de Will Still à Montpellier le 31 janvier (0 - 2) et celui récolté par Facundo Medina lors du barrage aller de Ligue conférence face au Panathinaikos en août (2 - 1), au stade Bollaert.

La deuxième formation qui a récolté le plus de cartons jaunes

Face aux hommes de Paulo Fonseca, Ruben Aguilar sera de la partie. Pour autant, il sera privé de déplacement à Toulouse une semaine plus tard pour une accumulation de cartons jaunes. À l’inverse de l’ancien monégasque, Facundo Medina fera lui son retour dans le groupe qui se déplacera à Lyon après avoir purgé sa suspension face à Auxerre. Des allers-retours et des chassés croisés qui soulignent l’indiscipline lensoise cette saison. La formation artésienne est en effet celle qui a accumulé le plus de cartons jaunes (74), derrière le MHSC (80). L’OL devra donc se montrer particulièrement attentif à l’impact mis par les coéquipiers de Wesley Said. Au risque de mettre déjà en péril une qualification directe pour la Ligue des champions la saison prochaine.