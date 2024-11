OL : "Tant qu'il y aura des Gones" débarque sur Free

Après YouTube, Dailymotion ou encore les plateformes de podcast, votre émission "Tant qu'il y aura des Gones" gagne encore en visibilité. Chaque lundi, il sera possible de suivre le débat pendant une heure sur la box Free via la chaîne LCTV (Lyon Capitale TV).

Après Bluesky en début de semaine, votre site Olympique-et-Lyonnais et son émission "Tant qu'il y aura des Gones" continuent de gagner en visibilité pour séduire toujours plus de supporters de l'OL. Comme chaque lundi, un nouveau numéro est au programme et en direct à partir de 19h. À compter du mois de décembre, il n'y aura plus d'excuse pour certains de ne pas voir Nicolas Puydebois et Enzo Reale débattre.

En effet, TKYDG sera déjà disponible sur Freebox. Pour ceux qui préféreraient la télévision plutôt que YouTube ou Twitch, il faudra se rendre sur le canal 912 de la box qui héberge la chaîne LCTV dont dépend "Tant qu'il y aura des Gones". En plus de la Freebox, les clients pourront également suivre l'émission grâce à leurs smartphones. Il suffit pour cela de télécharger l'application OQEE by Free. Il est désormais temps de s'abonner, que ce soit par l'intermédiaire des opérateurs ou tout simplement en rejoignant notre chaîne YouTube par exemple.