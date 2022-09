OL : Anthony Lopes toujours pas convoqué avec le Portugal

Anthony Lopes avec le Portugal (Photo by ATTILA KISBENEDEK / AFP)

Déjà absent du dernier rassemblement de juin, Anthony Lopes n’a pas été convoqué pour celui de septembre avec le Portugal.

Il vit décidément un début de saison compliqué. Après avoir prolongé à l’OL et vu ses "potes" Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso revenir à la maison, Anthony Lopes avait à coeur de bien démarrer cette saison. Finalement, cette reprise a tourné au cauchemar avec une expulsion au bout de trente minutes face à Ajaccio. S’en sont suivis trois matchs de suspension et un retour seulement face à Angers, le 3 septembre dernier.

Est-ce que ce début de saison raté a joué dans l’esprit de Fernando Santos ? Peut-être bien mais une chose est sûre, Anthony Lopes ne sera pas avec le Portugal pour le rassemblement de septembre. Déjà hors du groupe lors de la liste de juin, le gardien lyonnais a vu le sélectionneur portugais lui préférer Diogo Costa, Rui Patricio et José Sà.