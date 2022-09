"Juninho c’était le très haut niveau", OL - PSG vu par Jérémy Clément

Jérémy Clément avec Caçapa, Cris, Juninho et Coupet (Photo by PHILIPPE MERLE / AFP)

Formé à l’OL et ayant fait ses débuts en professionnels à Gerland, Jérémy Clément a ensuite évolué sous les couleurs du PSG. A deux jours du choc entre les deux clubs, l’ancien milieu de terrain livre les deux "onze" de ses ex-coéquipiers à Olympique-et-Lyonnais.

Quand on lui a demandé s’il était prêt à se prêter au jeu des "équipe-types" d’anciens coéquipiers en vue du choc de dimanche entre l’OL et le PSG, Jérémy Clément a annoncé la couleur sur le ton de l'humour. "J’espère que je ne vais pas en froisser certains." Ayant fait ses débuts à l'OL en avril 2004, il a été confronté à la dure loi de l'âge d'or lyonnais et aux places très chères dans les groupes de Paul Le Guen puis Gérard Houllier.

Milieu de terrain de formation, celui qui va passer cette année son CEAD a pu toucher à ce qui se faisait de mieux en Europe durant deux saisons. Devant lui, il a observé le trio Diarra - Essien - Juninho faire des ravages en championnat et en Ligue des Champions. "Aligner ces trois-là, ça a été un subtil mélange à ces postes. Ils étaient très complémentaires. C’est formateur de s’entraîner et jouer avec ces grands joueurs, nous a confié Clément. On les observe dans leur quotidien à l’entraînement. On ne peut pas les copier parce qu’ils ont leurs qualités naturelles mais on essaye de piocher à droite, à gauche ce qu’ils faisaient bien."

Passé par les deux clubs, Jérémy Clément a livré pour Olympique-et-Lyonnais ses deux formations, à deux jours du duel entre les deux géants français du 21e siècle.

Gardiens

OL - Gregory Coupet : "Quand j’ai commencé à l’OL, c’était lui le gardien et après je l’ai retrouvé à Paris. C’est un bon gars. A l’époque, c’était peut-être ce qui se faisait de mieux en Europe. En Ligue 1, c’est sûr mais en Europe aussi."

PSG - Mickaël Landreau : "J’ai fait trois ans avec lui et il a fait une sacrée carrière depuis ses débuts à Nantes. C’était un super joueur. C’était un gardien de but mais tu faisais un exercice de conservation avec lui, c’était un vrai joueur avec sa formation à la nantaise. Il avait une vraie touche technique."

Latéral droit

OL - François Clerc : "C’est vraiment sur le côté affectif parce qu’en plus j’ai ensuite joué avec lui à Saint-Etienne après. Il était en concurrence avec Anthony Réveillère quand j’y étais et les deux se tiraient la bourre."

PSG - Christophe Jallet : "Il a débarqué de Lorient et il a su devenir le capitaine du PSG donc ça montre le niveau de caractère du joueur. Il faut rendre hommage à ça. On avait une bonne relation technique sur le terrain et en plus c’était un très bon gars."

Défenseur central

OL - Cris / Edmilson : Cris incarnait vraiment ce rôle de défenseur central à l’ancienne. Un vrai guerrier, un joueur qu’en tant que coach, on aimerait toujours avoir. Un défenseur qui gagne ses duels, qui marque des buts, qui était un peu leader. Et Edmilson, c'était quelque chose. Quand j’ai commencé à m’entraîner avec les pros, il venait d’être champion du monde avec le Brésil en 2002. Grand défenseur, toujours très élégant et doté d’une technique incroyable. Tout le monde se souvient de ses grandes transversales en coup du foulard. C’est une défense 100% brésilienne avec le bon et la brute."

PSG - Camara / Yepes : "Je mets "Papus" Camara titulaire parce qu’il est droitier autrement j’aurais mis Mamadou Sakho mais il est gaucher. Donc "Mamad" sur le banc parce que quand même il a démarré à 17 ans avec le brassard. Mais avec Camara, on a joué longtemps ensemble et on l'a vu après en adjoint, c'est le mec qui fait un peu la relation entre tous les joueurs. A ses côtés, Mario Yepes. Par le style déjà, la coupe de cheveux, etc. J’ai toujours aimé les Sud-Américains pour leur folie, leur grinta, il en faut dans un groupe. A la fin de son aventure au PSG, on a commencé à dire qu’il est un peu trop vieux et deux ans après, le mec se retrouve à jouer à l’AC Milan. C’était un monstre."

Latéral gauche

OL - Eric Abidal : "Mon pote Jérémy Berthod va m'en vouloir mais Eric Abidal. C'était un sacré athlète physique qui n’était pas maladroit avec ses pieds. Il était capable de courir vite, longtemps, de répéter les efforts."

PSG - Sylvain Armand : "On ne va pas rappeler la longévité de sa carrière mais il a beaucoup apporté au PSG et le PSG lui a apporté beaucoup de chose. C’était un vrai leader sur le terrain et dans le vestiaire. Il a été là pendant les années difficiles pour ensuite connaitre les débuts du grand PSG avec un titre."

Milieu défensif

OL - Mamadou Diarra : "Je trouve que ce poste devant la défense a été créé pour lui. Sentinelle, bon jeu long, très bon jeu aérien. Bonne capacité à casser les lignes. Il était impressionnant à l'entraînement."

PSG - Claude Makélélé : "Je l’ai dit dans mon livre, c’est le Galactique à l’état pur. J’arrive au PSG et j’ai la chance de jouer à ses côtés. Le mec a gagné la Ligue des champions, a joué au Real Madrid et à Chelsea et est vice-champion du monde donc ça classe un joueur. Tu t'en inspires forcément."

Milieu relayeur

OL - Juninho / Essien : "Juninho était capable de faire basculer un match à tout moment par ses coups de pied arrêtés. On le résumait limite à ses coup-francs mais c’était un super joueur, capable de faire jouer les autres. C’était un top joueur que ce soit techniquement ou tactiquement. C’était le très haut niveau. A côté, comment ne pas mettre le troisième larron dans ce milieu avec Essien. Ca a été le début du fameux 4-3-3 lyonnais mis en place par Paul Le Guen. Physiquement, c’était un monstre."

PSG - Marcelo Gallardo : "J’étais fan quand j’étais plus jeune et on débarque au PSG durant le même mercato. Il n’a pas eu le rendement souhaité à Paris mais quel joueur ! Il était trop fort, on ne se rend pas compte. Il avait cette classe technique et ce côté impulsif argentin qui faisait tout son charme. Très, très fan de ce joueur."

Ailier droit

OL - Sidney Govou : "Il représente tout à l’OL. Il a une mentalité top, il se montrait décisif, il a tout gagné. C’était un vrai joueur d’équipe, un vrai soldat. C’est un joueur qu’on veut dans son équipe."

PSG - Ludovic Giuly : "Je marche beaucoup au feeling donc c’est quelqu’un avec qui je me suis très bien entendu. Au delà de l’aspect personnel, ça reste un joueur qui a gagné la Ligue des champions avec le Barça, qui a joué de très grands clubs. C’est la description même du mec qui est joyeux, qui fait rire mais tout en étant sérieux."

Ailier gauche

OL - Hatem Ben Arfa : "Il y a Florent Malouda qui était très fort mais Ben Arfa parce que j’ai adoré le voir jouer. Je me suis pris d’affection pour ce joueur. Quelle classe, quelle qualité technique. Quand il est arrivé, il mettait la misère à tout le monde."

PSG - Jérôme Rothen : "Pied gauche de fou, tu lui demandais un centre à tel endroit, tu pouvais être sûr que le ballon allait arriver dans cette zone. Des vraies galettes. C’est un personnage attachant avec beaucoup d’humour. Il m’a beaucoup fait rire durant nos années parisiennes."

Attaquants

OL - Karim Benzema : "Il y a eu des bons attaquants à mon époque, j’aurais pu mettre Sylvain Wiltord mais quand on voit ce que Karim a fait, c’est tout simplement exceptionnel. On parle du Real Madrid mais ses débuts à l’OL, c’est quelque chose. Ce but contre Manchester United, à Glasgow… C’est un des meilleurs joueurs du monde et il a su répondre aux critiques."

PSG - Pauleta / Hoarau : "Pauleta, c’était la star quand j’y étais. Tout tournait autour de lui, c’était un aimant à ballon dans la surface de réparation. Il était l’idole du Parc, un peu comme Juninho à Gerland. Ils pouvaient faire un mauvais match, ils avaient toujours ce truc pour être décisif. A ses côtés, un joueur et attaquant atypique mais qui marquait. Il a subi quelques critiques par son style mais il a toujours tout donné pour l’équipe. Le voir continuer à performer en Suisse ces dernières années, c’était sympa à voir, c’est un super gars."