Au terme de son contrat avec Botafogo fin 2024, l’ancien Lyonnais Fernando Marçal n’avait pas été prolongé et était depuis sans club. Il s’est finalement entendu avec la formation brésilienne pour signer un nouveau bail jusqu’à la fin de l’année 2025.

Il avait disputé 75 matchs sous les couleurs de l’OL entre juillet 2017 et septembre 2020. Arrivé en provenance du Benfica Lisbonne, le latéral gauche brésilien Fernando Marçal a vécu la belle période lyonnaise du Final 8 en 2020. Une campagne de Ligue des champions qui avait permis aux hommes de Rudi Gracia d’atteindre les demi-finales. Un exploit retentissant. Mais à peine 20 jours après la défaite face au Bayern Munich (3-0), le défenseur s’était envolé du côté de Wolverhampton pour deux années.

Revenu sur ses terres natales en 2022, il avait rejoint le club de John Textor, Botafogo, tandis que les Rhodaniens passaient sous pavillon américain quelques mois plus tard. Après avoir passé trois ans dans la formation de Rio, le défenseur de 36 ans était en fin de contrat à la fin de l’année 2024. Mais alors qu’il n’avait pas quitté la ville et qu’il n’envisageait pas la retraite, il a convaincu les dirigeants de lui laisser une seconde fois sa chance. Fernando Marçal a donc signé un nouveau bail, le liant à Botafogo jusqu’à la fin de l’année 2025, comme annoncé par le club à travers une vidéo lundi. Reste à savoir désormais s’il pourra retrouver les terrains rapidement, lui qui était en manque de condition et en phase de réathlétisation.

Rafael a lui pris sa retraite

Véritable cadre et leader de l’équipe brésilienne, l’ancien joueur des Wolves avait conclu l’exercice précédent sur un succès collectif remarquable. Vainqueurs du championnat et de la Copa Libertadores, les protégés d’Artur Jorge ont permis à leur équipe d’atteindre les sommets du football sud-américain. Parmi eux, Marçal, mais aussi l’autre ancien Lyonnais, Rafaël (2015-2020). À l’inverse de l'arrière-gauche, son compère à droite a lui pris la décision de prendre sa retraite au terme de son contrat avec Botafogo, en décembre 2024.