Première Ligue : Romy Fournier au sifflet d’OL - Le Havre

Pour son dernier match de Première Ligue, qui aura lieu à Bourgoin-Jallieu, l’OL féminin recevra le Havre le 7 mai prochain. Une rencontre qui sera arbitrée par Romy Fournier.

Ce sera une rencontre sans enjeu comptable pour les deux équipes. Le 7 mai, à 17 heures, l’OL sera opposé au Havre. Les joueuses de Joe Montemurro sont assurées de terminer premières de phase régulière de Première Ligue. Elles connaissent d’ailleurs déjà leur futur adversaire en demi-finale de play-off. Il s’agira de Dijon, 4e du championnat. À l’autre extrémité du classement, les Havraises de Maxime Di Liberto ont déjà validé leur maintien dans l’élite (8e).

Mais cette rencontre sera surtout l’occasion pour les Fenottes de s’exporter hors de la capitale des Gaules. En effet, la confrontation aura lieu au stade Pierre-Rajon de Bourgoin-Jallieu. L’OL et le FCBJ souhaitant faire de cette journée une vraie publicité du football féminin en Isère. L’enceinte berjalienne devrait donc être bien garnie pour cette ultime rencontre de phase régulière. Une affiche qui sera arbitrée par Romy Fournier.

Un mauvais souvenir pour l’OL

L’arbitre de 32 ans sera assistée à la touche par Stéphanie Di Benedetto et Sarah Degage. Marion Salemme sera quant à elle quatrième arbitre. Mais Romy Fournier n’a pas laissé un agréable souvenir aux Fenottes. C’est le moins que l’on puisse dire. Au sifflet lors du 16e de finale de Coupe de France face à Reims le 12 janvier dernier (0 -0, 10 -9 aux TAB), les Lyonnaises avaient réalisé sous ses ordres leur première grosse contre-performance de l'exercice 2024-2025.

Une élimination dès leur entrée en lice dans le tournoi qui avait déjà annulé toute chance de réaliser un triplé Coupe de France, championnat et Ligue des champions. Mais la situation est plus critique maintenant. Les coéquipières de Wendie Renard ayant été sèchement éliminées de la C1 par Arsenal (5-3 sur la double confrontation). Il ne leur reste donc plus que trois matchs, ou plutôt deux réellement décisifs, pour éviter une saison blanche.