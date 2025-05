Matic (OL) face à Saïd (Lens) (Photo by Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP)

Tous les regards des observateurs sont déjà tournés vers Monaco le 10 mai prochain. Une affiche qui fait office de "finale" pour obtenir un très prisé ticket pour la Ligue des champions l’année prochaine. Mais avant cela, l’OL devra se montrer sérieux face à Lens, une bête blessée, mais qui reste dangereuse.

"Quatre matchs, quatre finales", déclarait Moussa Niakhaté en conférence de presse la semaine dernière. Il n’en reste donc plus que trois pour l’OL. Au bout, un billet tant convoité pour la Ligue des champions l’année prochaine. Dans ce chemin semé d’embûches, l’une d’entre elles paraît plus importante que les deux autres. Le déplacement sur le rocher le 10 mai (21 heures) pour y affronter l’AS Monaco apparaît comme la rencontre qui décidera de l’avenir européen des Rhodaniens. De quoi donner du grain à moudre à nos consultants et à nos invités, Adam Messaoudi (Boxe) et Yanis Ghemmouri (MMA), ce lundi dans Tant qu’il y aura des gones.

Prendre "match par match"

Pour autant, le 10 mai est encore loin et il ne faudra pas penser trop vite à Louis II. Avant cela, le RC Lens de Will Still se déplacera à Décines ce dimanche (17h15). Un adversaire malade, qui a subi une lourde défaite chez lui face à Auxerre dimanche dernier (0-4). Mais les Sang et Or restent dangereux. Et l'Olympique lyonnais aura besoin de mettre les mêmes ingrédients qu’il a mis face à Rennes pour espérer remporter sa deuxième "finale" dans la course à la Ligue des champions.

Ne pas trop se projeter, le maître-mot selon Nicolas Puydebois, comme il l’a affirmé dans TKYDG. "C’est un vieux poncif, mais on doit prendre les matchs les uns après les autres. Assurer contre Lens et ensuite bien préparer Monaco".

Un "ascendant psychologique" qui peut compter face à Lens

Après sa victoire 4 -1 face au Stade Rennais samedi, l’OL a retrouvé de la confiance suite à une semaine catastrophique. Il cherchera à enchaîner face à une formation artésienne en difficulté. Cette dynamique positive initiée contre les Bretons devra être retranscrite sur le terrain, comme l’a réclamé notre invité Yanis Ghemmouri, combattant en MMA. "Ce sera à domicile, le stade sera plein. Il faut que les joueurs prennent du plaisir. Après, l’ascendant psychologique va compter dans cette fin de saison".

Une donnée qui pourrait profiter à l’OL, son adversaire n'ayant plus rien à espérer. Mais les Sang et Or disposent de belles individualités qui aimeraient venir déjouer les pronostics à Décines. Les coéquipiers de Corentin Tolisso devront donc se montrer sérieux à la maison et l’emporter avant de pouvoir se projeter sur une éventuelle passe de trois en Principauté.