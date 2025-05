Un OL - Lens sur fond d'anniversaire du premier titre en 2002

Ce dimanche (17h15), l’OL affronte le RC Lens pour la 32e journée de Ligue 1. Hasard du calendrier, cette confrontation tombe vingt-trois ans jour pour jour après le match du premier sacre lyonnais en 2002.

Il fait partie de ces évènements dont tout le monde se souvient où il était et ce qu’il faisait. On peut penser à la finale de la Coupe du monde 1998, de l’attaque du World Trade Center en 2001, mais pour les supporters de l’OL, il est avant tout question du premier sacre du club lyonnais en 2002. Avec la venue du RC Lens ce dimanche (17h15), cela fait logiquement ressortir la boîte à souvenirs. Encore plus alors que cette rencontre de la 32e journée de Ligue 1 marque le 23e anniversaire du premier titre de France de l’OL. En effet, le 4 mai 2002, Jean-Michel Aulas réussissait enfin l’un des objectifs qu’il s’était fixé au moment de son arrivée à la présidence en 1987 : être sur le toit du football français.

Puydebois sacré champion de France

Un an après la victoire en Coupe de la Ligue, l’OL avait remis ça en D1 cette fois-ci avec un scénario hollywoodien. Cette saison 2024-2025, la course à la Ligue des champions sera intense jusqu’au bout. Il y a 23 ans, cela concernait avant tout la course au titre entre Lensois et Lyonnais avec une finale lors de la dernière journée à Gerland. Le scénario rêvé pour les dirigeants du foot français et une pression maximale pour les deux équipes.

Bien que chasseur, l’OL arrivait avec le plus de confiance dans cette « finale », ayant comblé une bonne partie de son retard sur les dernières rencontres. Portés par 39 691 spectateurs dans un Gerland en feu, les hommes de Jacques Santini ont rapidement tué le suspense avec des buts de Govou (8e) et Violeau (14e). Une entame rêvée pour une soirée qui allait s’étirer jusqu’à tard ou très tôt suivant le postulat. Le premier des huit titres pour l’OL. Le premier également pour Nicolas Puydebois, troisième portier derrière Grégory Coupet et Angelo Hugues.