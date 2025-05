L'OL recevra Lens sans Lacazette ni Molebe, mais avec Omari

Alexandre Lacazette après son but lors du derby OL – ASSE (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Hormis Alexandre Lacazette, suspendu, et Enzo Molebe, l'OL sera presque au complet face à Lens dimanche (17h15). Une chance, car il aura besoin de toutes ses armes.

Même si la grave blessure d'Ernest Nuamah a pu peser dans certains résultats lyonnais récemment, on ne peut pas dire que l'OL ait été très touché par les pépins physiques. C'est encore moins le cas avec le retour de Malick Fofana et la simple frayeur pour Corentin Tolisso. Résultat, en plus du Ghanéen, seul Alexandre Lacazette manquera le duel contre Lens dimanche (17h15) parmi les absences impactantes.

L'avant-centre et capitaine de la formation rhodanienne est suspendu pour une accumulation d'avertissements. Il devrait logiquement être remplacé par Georges Mikautadze. C'est d'ailleurs offensivement que Paulo Fonseca et son staff ont le plus de casse. Autre attaquant blessé, le jeune Enzo Molebe (17 ans). Le Français est régulièrement en délicatesse physiquement ces dernières semaines.

Gomes Rodríguez et Omari retrouvent le groupe

Pour compenser ces forfaits, et alors que la réserve ne joue pas ce week-end, Alejandro Gomes Rodríguez est appelé en renfort. Ils seront seulement quatre offensifs dans le groupe. En revanche, Téo Barisic ne sera pas de la partie, même s'il s'est entraîné avec les professionnels vendredi.

L'effectif de l'OL comprend néanmoins toujours 21 éléments, puisque Warmed Omari fait son retour. Le défenseur ne bousculera pas pour autant la hiérarchie, avec une doublette Clinton Mata - Moussa Niakhaté pressentie pour enchaîner.

Le groupe lyonnais : Descamps, Diarra, Perri - Abner, Caleta-Car, Kumbedi, Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Omari, Tagliafico - Akouokou, Almada, Matic, Tessmann, Tolisso, Veretout - Cherki, Fofana, Mikautadze, Gomes Rodríguez