Une esquisse du maillot pré-match de l’OL la saison prochaine ?

Après la tunique conçue pour fêter les 75 ans de l'OL lors de la réception d’Angers, c’est un autre maillot qui aurait fuité. Celui qui sera porté par les joueurs lors des échauffements de la saison prochaine.

Le 17 mai, face à Angers, les joueurs de l’OL arboreront un maillot spécial afin de fêter, une première fois, les 75 ans du club. Un t-shirt sobre et qui comportera le logo initial du club rhodanien. Celui qui renvoie à la création de l'institution en 1950 et porté jusqu’en 1970. Mais ce n’est pas tout. Öpaleak a également dévoilé ce qui ressemble à une veste d’entrainement.

Celle-ci reste toute aussi sobre que le maillot. Mais la couleur est différente. On passe ainsi du blanc au bleu marine tout en conservant le logo historique du club. Reste à savoir si les joueurs la porteront face à la formation angevine lors de la dernière journée de Ligue 1.

Un maillot pré-match plus "flashy"

L’OL devrait revenir avec des tendances plus modernes pour la saison 2025-2026. En effet, comme l’a diffusé le compte esvaphane sur X, le maillot pré-match porté par les joueurs lors de l’échauffement devrait être bien plus coloré et original. Conçu à partir de motifs floraux bleu nuit, il devrait comporter des touches de rouge autour. Les deux couleurs traditionnelles de l’Olympique lyonnais. L’écusson serait lui en noir et blanc.