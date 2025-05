Malgré les secousses, Paulo Fonseca se dit "très heureux" à l'OL

Au club depuis janvier 2025, Paulo Fonseca a déjà traversé beaucoup de secousses. Mais cela n'a visiblement pas impacté son plaisir de travailler à l'OL.

Venu pour faire passer un cap à l'Olympique lyonnais, selon les justifications de John Textor, Paulo Fonseca a encore du pain sur la planche. Depuis sa signature en janvier 2025, le Portugais a un objectif numéro 1, faire en sorte que lui et son effectif termine dans le top 4 de la Ligue 1 pour retrouver la Ligue des champions. Actuellement, il est 6e, à deux longueurs de cette position.

Avant de défier Lens dimanche (17h15) pour le compte de la 32e journée, l'entraîneur de 52 ans s'est confié sur son ressenti après plus de quatre mois entre Rhône et Saône. "Je suis très heureux d'être ici. C’est vrai que je suis arrivé à un moment où l’équipe était loin de la C1 (6e, à trois unités, NDLR). Je pense que ce groupe a été magnifique jusqu'à présent. L'atmosphère au sein du club est excellente, tout comme la manière dont les gens se sont comportés avec moi. J'aime aussi beaucoup la ville."

"J'ai vécu ces mois ici avec beaucoup de plaisir"

S'il a parfois eu du mal à gérer ses émotions, comme lors de son coup de sang contre l'arbitre durant OL - Brest (2-1), et qu'il a sa part de culpabilité lors des revers face à Manchester United (5-4) et Saint-Etienne (2-1), Fonseca garde donc la même motivation. Sa suspension, et sa nouvelle manière de diriger depuis la tribune, lui a-t-elle permis de prendre du recul et de la hauteur ?

En tout cas, même s'il n'est pas au contact de ses troupes lors des matchs, du fait de sa suspension, il apprécie visiblement exercer à l'OL. "C'est difficile d'être entraîneur dans toutes les équipes. Notre travail consiste à gagner, mais nous n'y parvenons pas toujours. J'ai vécu ces mois ici avec beaucoup de plaisir, a-t-il confié. Et dans notre profession, c'est déjà bien."