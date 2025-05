L'OL vient de remporter ses quatre derniers matchs à domicile en Ligue 1. Face à Lens dimanche (17h15), il pourrait égaler sa meilleure série depuis 2018.

La pression est grande sur l'OL en cette fin d'exercice 2024-2025. Pour bien des raisons, accrocher une place en Ligue des champions apparaît comme vital pour le club. Pour cela, il a besoin de faire un carton plein lors de ses deux dernières affiches à domicile de la saison, face à Lens (dimanche) et Angers (samedi 17 mai). L'enjeu est important donc pour Corentin Tolisso et ses partenaires à l'approche des trois journées restantes.

Ils commenceront par la réception des Sang et Or, qui n'ont plus rien à attendre de cet exercice à oublier pour eux. Une bonne chose pour l'Olympique lyonnais ? Ça, il est difficile de le prédire. On sait toutefois que les Rhodaniens pourront compter sur un public nombreux (on attend plus de 50 000 supporters) et sur leurs précédents résultats à la maison.

Lille et Rennes, des victoires probantes

En Ligue 1, ils n'ont plus perdu chez eux depuis la venue du PSG (2-3) en février 2025. Cela nous donne une invincibilité de quatre matchs, avec des succès contre Brest (2-1), Le Havre (4-2), Lille (2-1) et Rennes (4-1). On peut même pousser à cinq si l'on prend en compte la Ligue Europe (2-2 face à Manchester United).

S'il grimpe à cinq victoires de rang en championnat, il sera sur sa meilleure série depuis la période entre mars et mai 2018 (six). Il avait alors dominé successivement Caen (1-0), Toulouse (2-0), Amiens (3-0), Nantes (2-0), Troyes (3-0) et Nice (3-2). Afin de poursuivre le rêve de Ligue des champions, il faudra impérativement en passer par là, encore plus après le succès de Nice vendredi.