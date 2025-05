Lens laisse M'Bala Nzola à la maison pour affronter l'OL

Mbala Nzola, joueur de Lens (Photo by PIERRE MINIER / Ouest Médias / DPPI via AFP)

La liste des joueurs présents et absents pour Lens face à l'OL était plus ou moins connue. Comme depuis deux matchs, Mbala Nzola est écarté pour la rencontre de dimanche.

En conférence de presse vendredi, Will Still, l'entraîneur de Lens, n'avait fait aucun mystère sur les forces en présence de son équipe. Les Sang et Or doivent se déplacer dimanche à Décines pour affronter l'OL dans le cadre de la 32e journée de Ligue 1 (17h15). On savait déjà que Florian Sotoca était suspendu suite à son exclusion la semaine passée. Sans suspense, d'autres éléments sont absents, dont l'attaquant Mbala Nzola.

Écarté du groupe depuis deux rencontres, le footballeur prêté par la Fiorentina ne réintègre pas l'effectif artésien. Les jeunes Kyllian Antonio et Adam Delplace seront eux avec les U19 pour tenter de sauver l'équipe dans son championnat national. Puis, il y a les forfaits pour des blessures, dont celui de Ruben Aguilar (ischio).

Medina revient

Le latéral gauche équatorien Jhoanner Chavez souffre de la cheville, l'avant-centre Rémy Labeau-Lascary a subi une rupture du ligament croisé du genou gauche, tandis que le gardien Denis Petric se plaint du dos. Mais le staff lensois aura de quoi faire sur la pelouse lyonnaise.

Il peut s'appuyer sur Facundo Medina, de retour de suspension. Offensivement, un secteur en délicatesse, Martin Satriano est disponible pour la première fois après sa grave blessure. Enfin, notons que le milieu de terrain Hamzat Ojediran retrouve lui aussi le groupe. Il faudra aussi se méfier de Deiver Machado, Jonathan Gradit, Adrien Thomasson, Angelo Fulgini, Andy Diouf ou encore Wesley Saïd et Goduine Koyalipou.

Du côté rhodanien, manqueront à l'appel Alexandre Lacazette (suspendu), Ernest Nuamah et Enzo Molebe (blessés).