 Ligue 1 : l’OL n’a pas le choix, la victoire est obligatoire contre Lens

Avec les victoires de Nice, Monaco et Strasbourg et en attendant Lille - Marseille, l’OL a plus que jamais besoin des trois points contre Lens. Le sans-faute est désormais obligatoire pour accrocher la Ligue des champions dans deux semaines.

Il aurait pu y avoir un peu moins de pression ce dimanche au moment de rentrer sur la pelouse. Pourtant, c’est tout l’inverse qui plane au-dessus des joueurs de l’OL au moment d’affronter Lens. Ils jurent se concentrer uniquement sur leurs performances, mais les Lyonnais ne sont pas dupes non plus. Une contreperformance de leurs concurrents permettrait de se dégager un peu de ciel bleu. Ce ne sera pas le cas lors de la 32e journée de Ligue 1. Ça ne l’est tout du moins pas au moment d’affronter les Sang et Or à 17h15. Dans la lutte suffocante pour la Ligue des champions, l’OL a vu Nice, Strasbourg et Monaco s’imposer entre vendredi et samedi soir. Des résultats qui ne font clairement pas les affaires rhodaniennes. La formation lyonnaise est retombée à la 7e place.

La fin des espoirs en cas de non-victoire

Cela reste provisoire puisqu’une victoire contre Lens ferait repasser les hommes de Paulo Fonseca à la quatrième place, en attendant le choc entre Lille et Marseille dimanche soir (20h45). Néanmoins, les différents résultats de cette journée renforcent un seul sentiment : pour accrocher la Ligue des champions, seul un trois sur trois d'ici au 17 mai fera l’affaire. L’OL est prévenu et ne doit pas se rater ce dimanche, car tout espoir sera réduit au néant en cas de nul ou de revers.