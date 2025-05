Monaco sans son buteur Biereth contre l’OL ?

À six jours d’un choc que l'on pensait décisif dans la course à la Ligue des champions, Monaco pourrait bien faire sans Mika Biereth. L’attaquant danois est sorti sur blessure dès la 15e minute contre Saint-Etienne et va passer des examens.

Monaco, 58 points, Lyon, 54 points. Samedi prochain à 21h, la vraie bataille qui va se tenir au stade Louis II entre l’ASM et l’OL ne sera pas forcément celle attendue après le revers lyonnais. Dans la course haletante à la Ligue des champions, les hommes de Paulo Fonseca voudront se racheter et pourquoi pas espérer encore d'accrocher la 4e place. Pour ce rendez-vous, l’entraîneur lyonnais pourra compter sur le retour de suspension d’Alexandre Lacazette et aura une munition offensive supplémentaire. Qu’en sera-t-il pour Adi Hütter ? L’entraîneur de Monaco retient son souffle après la sortie sur blessure de Mika Biereth samedi à Saint-Etienne.

Des examens complémentaires à venir

Devant déjà faire sans Aleksandr Golovin, le club de la Principauté pourrait bien se voir priver de son meilleur buteur pour le choc contre l’OL. Face aux Verts, l’ancien du Sturm Graz est sorti dès la 15e minute de jeu, après avoir eu le temps d’offrir le premier à Maghnes Akliouche. "Sa blessure ? On verra, c’est triste, il est tombé sur l’adversaire. Il s’est fait mal et c’était impossible de continuer à jouer pour lui. Pour sa durée d’indisponibilité, je ne sais pas. On verra après l’IRM s’il est prêt pour jouer les deux derniers matches", a déclaré Hütter sur DAZN après la rencontre. L’absence de Mika Biereth serait forcément une bonne nouvelle pour l’OL, même si Monaco a clairement d’autres atouts devant.