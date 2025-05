Malgré l’espoir, l’OL va devoir se rendre à l’évidence sur l’Europe

Battu par le RC Lens, l’OL compte quatre points de retard sur le podium à deux journées de la fin. Les Lyonnais veulent encore croire à un scénario miracle, mais l’avenir ne sera certainement pas en Ligue des champions la saison prochaine.

À l’image des trombes d’eau qui se sont abattues sur le Parc OL dimanche en fin d’après-midi, l’OL a fini par couler à deux journées de la fin. On promettait un sprint final exceptionnel et finalement tout s’est dilapidé en l’espace de deux semaines. Il y avait des rêves de titre européen avec la Ligue Europa et de Ligue des champions que ce soit par ce biais ou celui de la Ligue 1. En seulement quinze jours, tout est parti en fumée. S’il n’y avait pas de larmes sur le visage de Rayan Cherki, l’abattement du meneur lyonnais au coup de sifflet final contre Lens en disait long sur l’impact de cette 10e défaite en championnat (1-2).

Mis sous pression par les résultats de deux jours précédents, l’OL n’avait d’autres choix que de gagner à la maison pour rêver encore de C1. Ce lundi, la coupe aux grandes oreilles est plus qu’un mirage dans le désert que traverse le club sur et en dehors du terrain. Pourtant, le discours est plutôt positif avec une prestation à la hauteur de l’enjeu. Seule l’inefficacité a fait défaut à écouter les Lyonnais et "cela éviterait de remettre en question l’investissement des joueurs", s’est presque offusqué Moussa Niakhaté.

"Le match à Monaco peut changer beaucoup de choses"

Souvent envoyé au feu quand les choses tournent mal, le défenseur sénégalais continue d’y croire, du moins médiatiquement. "On n’a plus notre destin entre les mains, c’est une certitude. Mais dans le foot, rien n’est acquis. Il faut faire deux victoires et on verra ce qu’il en sera à la fin".

Le discours semble avoir été travaillé dans le vestiaire, car Jorge Maciel a répété quasiment mot pour mot le discours de son défenseur, comme s’il fallait bétonner cet espoir qui ne tient même plus à un fil. "On a perdu la possibilité d'avoir notre destin entre nos mains jusqu'à la fin du Championnat, a reconnu l'adjoint de Fonseca. Mais le match de samedi prochain (à Monaco) peut changer beaucoup de choses. On n'est pas hors de la course, on a beaucoup compliqué notre chemin. Il faut finir avec deux victoires, avec l'image d'un club qui veut gagner des matches et jouer un bon football."

Cela semble un peu tard. Malgré le discours positif en sortie de défaite, l’alignement des planètes a de quoi donner le vertige. L’OL ne sera certainement pas en Ligue des champions la saison prochaine et plus que le terrain, c’est en dehors que cette absence risque de coûter cher.