Benoit Bastien devant Lovro Majer et Alexandre Lacazette lors d’OL – Rennes (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Dans l’espoir infime qu’il lui reste de jouer la Ligue des champions, l’OL se déplace à Monaco samedi 10 mai (21h). Benoit Bastien sera en charge de diriger cette rencontre.

Cela devait être un déplacement pour s'ouvrir en grand les portes de la Ligue des champions. Finalement, ce sera avant tout un match pour continuer à croire aux minces espoirs qui existent pour l'OL dans cette fin de saison. En s'inclinant contre Lens dimanche (1-2), les Lyonnais ont clairement mis un coup de frein à leurs ambitions européennes et ils n'ont plus leur destin entre les mains. Il reste toutefois des scenarii qui pourraient encore permettre d'être en Ligue des champions la saison prochaine, mais il faudra déjà réussir à gagner à Monaco, qui souhaite verrouiller sa place de son côté.

Frappart à la VAR

Le combat s'annonce intense et Benoit Bastien risque d'avoir du travail dans ce match sous tension. Le natif d’Épinal a déjà croisé la route de l’OL à trois reprises pour deux défaites contre l’OM et le PSG et une victoire à Nice début mars. Pour Monaco, ce sera une troisième rencontre avec l’arbitre central. Au Stade Louis II, Benoit Bastien sera assisté par Hicham Zakrani et Aurélien Berthomieu. La VAR sera quand à elle confié à Stéphanie Frappart et Mehdi Mokhtari.