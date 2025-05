Les supporters de l’OL à Auxerre (Photo by ARNAUD FINISTRE / AFP)

Malgré les derniers résultats en berne et la possible absence de Ligue des champions, les supporters de l'OL vont encore répondre présents à Monaco. Le parcage visiteurs du stade Louis II sera complet.

Dans leur malheur, les joueurs de l'OL ont la chance de ne pas devoir faire face à des supporters trop véhéments. Dans la mauvaise période que traverse le club, que ce soit sur le terrain ou en coulisses, la gronde n'est pas forcément au rendez-vous. Certains peuvent le regretter afin de faire bouger les choses. Seulement, comme la saison passée, le soutien est avant tout positif dans le but d'atteindre les objectifs. Depuis la défaite contre le RC Lens, ils sont fortement compromis avec une participation à la Ligue des champions qui s'est très certainement envolée sur la frappe superbe de Zourary.

Un soutien tout au long de la saison

Malgré tout, il reste un infime espoir et les supporters lyonnais vont chercher à y croire comme Paulo Fonseca et ses joueurs. Malgré les récentes désillusions dans le derby et contre Lens, ils seront encore nombreux à encourager l'OL samedi soir (21h) au stade Louis II. Ayant mis vente les places dans le parcage monégasque lundi, le club lyonnais a rapidement vu les billets s'arracher comme des petits pains. À tel point que de nouvelles places ont été mises en vente ce vendredi, à la veille du déplacement. De retour de suspension, Alexandre Lacazette pourra compter, avec ses coéquipiers, sur un nouveau soutien important.