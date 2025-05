Cherchant à vendre ses parts depuis des mois, John Textor aurait finalement changé d’avis. Le patron d’Eagle Football Group réfléchirait désormais à racheter certaines parts pour devenir actionnaire majoritaire des Eagles.

C’est à ne plus savoir sur quel pied danser. Avec John Textor, la vérité d’un jour n’est pas forcément celle du lendemain. Dans les cordes depuis quelques jours, l’Américain a tenté de rassurer les supporters de l’OL, non sans s’en prendre à Jean-Michel Aulas et l’héritage difficile à supporter financièrement. Néanmoins, dans le communiqué écrit par le patron d’Eagle Football Group, aucune trace concernant des nouvelles de l’introduction en bourse ou de la vente de ses parts à Crystal Palace, censées rentrer en compte dans le projet présenté à la DNCG ces derniers mois et avant le prochain passage à la fin du mois. C’est avant tout sur ces deux points que les supporters lyonnais attendaient une explication de leur patron. Il faudra passer son tour même si des informations venues d’outre-Manche y répondent en partie.

Une concurrence après le propriétaire des Jets ?

Comme cela avait été suggéré il y a un mois, John Textor aurait changé son fusil d’épaule concernant son action à Palace. Plutôt que de vendre ses parts à hauteur de 43% dans les Eagles, l’Américain réfléchirait désormais à augmenter sa participation dans le club londonien, d’après The Guardian. Textor, qui a échoué dans sa tentative de rachat d'Everton l'année dernière, a entamé des discussions avec ses collègues actionnaires américains David Blitzer et Josh Harris en vue d'acheter leurs parts dans Palace, qui représentent environ 36 % du club.

Cela porterait la participation de Textor à plus de 80% et signifierait qu'il serait en mesure de réaliser une prise de contrôle complète, une situation qui pourrait menacer l'avenir du président de longue date, Steve Parish. Ce dernier, dont les relations avec Textor sont loin d’être parfaites, aurait pris les devants et ouvert certaines discussions avec le propriétaire des New York Jets, Woody Johnson, aperçu en début de semaine à Londres. Une concurrence devrait donc s’installer au sein du club londonien, mais ce dossier risque encore de traîner en longueur…