Le salut de l’OL venu de Crystal Palace avec Textor ?

John Textor, propriétaire de l’OL et patron d’Eagle Football (Photo by Jhony Pinho / AGIF / AGIF via AFP)

À l’heure où les résultats financiers de l’OL sont loin d’être optimistes, John Textor cherche toujours à entrer en bourse à New-York. Dans ce plan à plusieurs centaines de millions d’euros, l’Américain réfléchirait à racheter certaines parts à Crystal Palace pour devenir majoritaire dans les décisions.

Ces dernières semaines, les résultats sportifs de l’OL avaient mis au second plan les menaces qui pèsent au-dessus du club depuis les sanctions de la DNCG à la mi-novembre. Néanmoins, ces soucis ont fait un retour fracassant sur le devant de la scène avec la publication des résultats nets du premier semestre 2024-2025 d’Eagle Football Group. Si le groupe et John Textor n’ont pas souhaité tirer la sonnette d’alarme la semaine passée, le communiqué plus détaillé de ces résultats lundi a été bien moins optimiste.

Alors qu’un nouveau passage devant le gendarme financier du football français se profile d'ici à deux mois, Textor n’a pas forcément réglé tous les problèmes. Il avait mis en avant une introduction en bourse et une vente de ses parts à Crystal Palace l’hiver dernier, mais ces opérations n’ont toujours pas abouti. Le seront-elles un jour ? D’après Standard Sport, la volonté de l’Américain ne serait plus de vendre ses parts chez les Eagles.

Vendre ou racheter des parts... Une hésitation encore

Il y a bien des intérêts affirmés de certains comme Sportsbank pour investir dans Eagle, mais rien n’a évolué depuis plusieurs semaines et pour réussir l’IPO d’Eagle Football Holding, John Textor aurait désormais la volonté de convaincre l’un des trois autres actionnaires de Palace, afin d’être vraiment décisionnaire. Car, malgré 43% des parts, le patron d’EFH n’a pas de pouvoir de décision dans le club londonien, ce qui pose un problème au moment de séduire. Dans les discussions, Steve Parish (11%) et Josh Harris (12%) ont depuis longtemps annoncé qu’ils n’étaient pas vendeurs. Les regards se tourneraient donc vers David Blitzer (12% également). Entre vente et volonté de devenir majoritaire, John Textor souffle le chaud et le froid… Comme souvent.