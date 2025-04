Rasmus Hojlund (Manchester United) retenu par Igor Zubeldia (Real Sociedad) (Jose Breton / NurPhoto via AFP)

Avec deux matchs de Premier League au programme avant d’affronter l’OL, Manchester United a un calendrier chargé. Ce dernier a mal débuté avec une défaite 1-0 contre Nottingham Forest, mardi soir.

Pour reprendre une expression anglaise, Manchester United ne serait-il pas en train de faire "all-in" (tapis) sur la Ligue Europa ? Une présence en coupe d’Europe la saison prochaine semble désormais plus que compromise via la Premier League pour les Red Devils. La Ligue Europa est dorénavant le seul moyen de pouvoir disputer la Ligue des champions. Il faut pour ça soulever le trophée le 21 mai prochain à Bilbao et se défaire avant ça de l’OL en quarts de finale. La première manche de cette double confrontation se tient jeudi prochain à Décines (21h). Avant cela, les joueurs de Ruben Amorim ont deux rendez-vous en championnat à gérer.

Un derby contre City dimanche

Le premier a eu lieu mardi soir et le moins qu’on puisse dire est qu’il a mis un énième coup de frein dans la saison mancunienne en Premier League. Opposé à Nottingham Forest, Manchester United a perdu pour la 13e fois de la saison. Une courte défaite suite à un but d'Anthony Elanga contre l’ancien club de Moussa Niakhaté (1-0), surprenant troisième de Premier League. Avec leur treizième place au classement, les Mancuniens sont désormais à onze longueurs des places européennes alors que se profile un derby contre Manchester City, dimanche (17h30) à Old Trafford. Une mise en bouche avant de se rendre au Parc OL, jeudi 10 avril.