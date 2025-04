L’OL féminin a atteint la barre des 150 matchs de coupe d’Europe

Lors de la victoire en quart de finale retour de la Ligue des champions face au Bayern Munich (4-1), l’OL féminin a atteint une barre symbolique. Il a disputé sa 150e rencontres de coupe d’Europe.

Club historique du football féminin, l’OL féminin marque chaque année encore un peu plus les esprits. Équipe ayant remporté le plus souvent la Ligue des champions (à huit reprises), elle est aussi celle comptant le plus de matchs dans l’épreuve. Toujours présent lorsque les derniers tours arrivent, l’Olympique lyonnais a joué sa 150e partie en coupe d’Europe à l’occasion du quart de finale retour face au Bayern Munich (4-1).

Une rencontre que les joueuses de Joe Montemurro n’ont pas toujours bien maîtrisée. Néanmoins, elles ont largement gagné, comme cela leur arrive très souvent. Lors de cette édition 2024-2025, elles possèdent un bilan de huit succès en autant de confrontations. Une statistique que les Fenottes espèrent améliorer à l’occasion de la demi-finale.

L'OL participera à la Ligue des champions en 2025-2026

Opposées à une autre formation emblématique de la compétition, Arsenal, pour une place en finale, les championnes de France en titre vont encore améliorer ce record. En effet, personne n’a disputé plus d’affiches qu’elles dans les tournois européens. A nouveau qualifié pour la Ligue des champions en 2025-2026, qui étrennera une nouvelle formule, l’OL ne sera pas rattrapé tout de suite par ses concurrents.

En 150 apparitions, l’Olympique lyonnais compte 118 victoires, pour 13 revers. Ajoutons à cela 19 résultats nuls. Les Rhodaniennes ont inscrit 551 buts (3,4 en moyenne par match), tout en ayant cédé à 80 reprises (0,5). Des chiffres qui disent beaucoup de la domination qu’a pu exercer cette équipe sur le Vieux-Continent depuis sa première participation en 2007. Cette suprématie est aujourd’hui plus partagée avec Barcelone, notamment. Mais le rival espagnol est encore loin de bénéficier d’un tel palmarès.