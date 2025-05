Première Ligue : Maika Vanderstichel arbitrera OL - Dijon

Dimanche après-midi (15h15), les féminines de l’OL accueillent Dijon en demi-finale de play-off de Première Ligue. Maika Vanderstichel a été désignée arbitre centrale pour cette rencontre.

Attention à ce que la fin de saison lyonnaise ne prenne pas une très mauvaise tournure. Alors qu’elles ont grillé deux chances de titre, les féminines de l’OL misent tout sur la fin de championnat. En Première Ligue, la dernière répétition en phase de ligue s’est plutôt bien déroulée face au Havre à Bourgoin-Jallieu mercredi (2 - 0).

Même si les coéquipières d’Ada Hegerberg ont cruellement manqué d’efficacité. Tout l’inverse du DFCO, son futur adversaire en demi-finale de play-off de D1. Les Dijonnaises se sont bien mises en confiance avec leurs six buts collés au Paris FC (6-0), également demi-finaliste face au PSG. Grandement favorites, les Fenottes devront donc se méfier des joueuses de Sébastien Joseph, lesquelles s’avanceront sans grand complexe au Parc OL ce dimanche (11/05, 15 h 15).

Une arbitre avec une petite expérience en Ligue 1

Et qui dit rencontre d’envergure, dit arbitre expérimentée. Maika Vanderstichel a donc été désignée au sifflet. Elle sera assistée de Jennifer Maubacq et Valérie Todeschini à la touche. Sa remplaçante, Cécile Bessière, officiera en tant que quatrième arbitre. Ce n’est pas la première fois que les joueuses de Joe Montemurro croisent la route de Maika Vanderstichel.

L’arbitre de 30 ans, qui dirige régulièrement des rencontres de National 2 chez les garçons, a animé les débats lors de trois rencontres des Rhodaniennes cette saison. Paris FC - OL (0-0) le 20 octobre 2024, Guingamp - OL (0-8) le 8 novembre et enfin, plus récemment, OL - Fleury (4-0) le 30 mars 2025. Mais l’arbitre centrale a également bénéficié de deux petites expériences en Ligue 1 cette saison. Elle était numéro 2 à l’assistance vidéo à l’arbitrage lors de PSG - Reims (1 - 1) le 25 janvier et à l’occasion du derby breton entre Rennes et Nantes le 18 avril (2 - 1).