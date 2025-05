Dix jours après l'élimination en Ligue des champions, l'OL féminin a retruvé un peu le sourire contre Le Havre. Dans un match sans enjeu et aux nombreuses occasions ratées, les Fenottes finissent la saison régulière invaincues et sur une victoire (2-0).

En janvier dernier, la pelouse de Pierre Rajon à Bourgoin avait sonné comme le début de la fin pour Pierre Sage avec l'OL. Ce mercredi, on ne peut pas dire que Joe Montemurro a gagné du crédit avec la victoire lyonnaise contre Le Havre (2-0), mais il y avait bien plus de sourires sur les visages rhodaniens. Il le fallait pour évacuer un peu plus la désillusion européenne vécue dix jours auparavant.

Sorties sans les honneurs par Arsenal en demi-finale de Ligue des champions, Wendie Renard et ses partenaires avaient à cœur de finir la saison régulière de Première Ligue sur une bonne note. Cela n'allait pas changer grand-chose au classement puisque l'OL était assuré de finir premier avant les play-offs. Mais pour le moral, trois points sont toujours bons à prendre avant la dernière échéance cruciale de cette saison. Même avec une faible adversité havraise en face.

La barre pour Van de Donk et Dumornay

En prévision de la demi-finale contre Dijon dimanche, Joe Montemurro, dont l'avenir est incertain, avait choisi de donner du temps de jeu à plusieurs habituelles remplaçantes. On pense notamment à Alice Sombath, Sofie Svava, Vicki Becho ou encore Eugénie Le Sommer. Ce mix avec d'autres joueuses plus habituées au onze n'a pas altéré la domination lyonnaise. Il a seulement manqué plus de précision dans le dernier geste. Daniëlle van de Donk a eu deux opportunités d'ouvrir la marque avec un tir trop croisé et une barre (9e, 40e) tandis que Melchie Dumornay aurait sûrement aimé fêter sa prolongation avec un but. Mais comme "VDD", l'Haïtienne a vu la barre lui dire non (32e) tandis que le cadre ou Philippe ont mis en échec la numéro 8 lyonnaise.

Un millier de spectateurs à Rajon

Dos à dos sous la pluie berjalienne et le millier de spectateurs à Pierre Rajon, l'OL et Le Havre ont finalement pris des chemins différents à l'heure de jeu. Après un but hors-jeu refusé à Becho (57e), les Fenottes ont pris les devants grâce à Däbritz sur un ballon mal dégagé par la gardienne (1-0, 62e). Une libération pour le stade avant que Montemurro n'opère des changements avec notamment les entrées de Heaps et Hegerberg (67e).

La Norvégienne n'a eu besoin que de quelques minutes pour se mettre en évidence. Non pas en trompant la gardienne normande malgré une grosse occasion à la 90e, mais en offrant presque sur un plateau le but du break à Eugénie Le Sommer (2-0, 75e). Dans cette victoire, il n'y aura pas forcément grand-chose à en tirer si ce n'est le retour du sourire. Place maintenant à Dijon dimanche (15h15) et il ne faudra pas se rater.