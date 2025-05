Montemurro (OL) : "Les derniers jours ont été compliqués"

Dix jours après l'élimination en Ligue des champions, l'OL a retrouvé le goût de la victoire en championnat contre Le Havre (2-0). Un succès avant tout important pour le moral.

Qu'est-ce qui était le plus important pour l'OL contre Le Havre ? La victoire (2-0) ou juste retrouver le sourire ?

Joe Montemurro : Je ne vais pas vous mentir, il y a eu des jours difficiles depuis la Ligue des champions. Nous avons utilisé ce match pour croire que nous sommes toujours une bonne équipe. Parce que les résultats de la Ligue des champions peuvent vous faire mal. Nous devions commencer à croire à nouveau aujourd'hui et jouer notre football. C'était très important que nous ayons eu de bons résultats et que nous avons regardé quelques choses prêtes pour dimanche.

Comment expliquez-vous le manque d'efficacité pendant la première période ?

On me pose la question depuis le début de la saison. C'est un moment, c'est une situation. C'est quelque chose dont j'aimerais avoir la réponse et dont tous les coachs aimeraient avoir la solution. Mais si vous ne créez pas d'opportunités, c'est un problème. Nous nous sommes créés des occasions et parfois les choses vont bien pour vous. Il y a eu quelques coups, je pense même quelques corners et quelques coup-francs. Mais c'est comme ça, nous nous créons des occasions et c'est le plus important.

"On finit invaincu en championnat et peu d'équipe en Europe peuvent le faire"

Est-ce que vous avez vu cette confiance ?

Absolument, absolument. Les matchs de cette taille sont bons pour cette capacité de trouver les combinaisons, de trouver la connexion et juste de commencer à croire à nouveau. Nous avons perdu aucun des 22 matchs en championnat. Pas beaucoup d'équipes européennes ont fait ça. Nous sommes toujours une "top team", une bonne équipe. Ce qui s'est passé s'est passé. Nous devons continuer à croire et nous assurer que nous terminerons la saison avec ce que nous méritons et avec le football que nous avons joué.

Melchie (Dumornay) était un des meilleures joueuses sur le terrain. Pourquoi avez-vous choisi de la sortir ?

Nous avons un match dans trois jours, qui arrive très rapidement. C'est important de nous assurer qu'il n'y ait pas de risque à prendre. Et nous nous préparons pour donner un peu plus de temps de réparation pour dimanche. J'ai eu l'opportunité de faire des changements rapidement et de faire souffler quelques joueuses, et c'est ce que nous avons fait.