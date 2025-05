Monaco - OL : avant-match, horaire, diffusion TV

Avant-match, horaire et diffusion TV. Retrouvez les informations pratiques de la rencontre Monaco - OL comptant pour la 33e journée de Ligue 1.

Avant-match

Une avant-dernière journée de Ligue 1 qui fait office de dernière chance. Si l’OL veut se donner le droit de recevoir Angers avec la Ligue des champions à portée de fusil, alors il faudra s’imposer à Monaco ce samedi. Une victoire des hommes de Paulo Fonseca est obligatoire, après avoir grillé leur dernier joker à domicile face à Lens la semaine dernière. Mais l’espoir est faible entre Rhône et Saône. D’abord parce que les chances de qualification se sont considérablement réduites le week-end dernier. Et parce que l’environnement autour de l’effectif rhodanien ne cesse de se dégrader au fil des jours.

Un contexte qui n’aidera pas

Entre situation financière de plus en plus instable et restructuration interne, on ne peut pas dire que tout soit au beau fixe à l’OL. Mais comme il a l’habitude de le répéter, Paulo Fonseca n’est "que l’entraîneur" de l’équipe et il ne devra pas se laisser déborder par ces éléments s’il veut gagner en Principauté. Pourtant, l’absence de Corentin Tolisso ne sera pas de nature à lui faciliter les choses. Ayant rechuté face à Lens après sa blessure contractée lors du derby, l’ancien joueur du Bayern Munich ne se sera pas du voyage à Louis II. Un groupe qui se déplacera également sans Ernest Nuamah, victime d’une rupture des ligaments croisés début avril et absent pendant encore plusieurs mois.

À quelle heure se joue Monaco - OL ?

Fidèle à la tradition, l’avant-dernière journée de Ligue 1, comme la dernière, se jouera en format multiplex. Ainsi, les neuf rencontres au programme auront lieu dans le même temps, ce samedi 10 mai, à 21 heures. Benoit Bastien sera l'arbitre de la rencontre.

Sur quelle chaîne voir Monaco - OL ?

Ayant trouvé un accord avec la LFP pour la sortie de son contrat de diffusion, DAZN prendra en charge ses dernières rencontres de Ligue 1 durant ces deux dernières journées. Ce samedi, la rencontre entre l’AS Monaco et l’OL sera à suivre sur la plateforme britannique, qui a, pour rappel, les droits de huit rencontres sur neuf en direct chaque week-end.