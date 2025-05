Lacazette (OL) : "On leur donne le bâton pour se faire battre"

Abattu après la rencontre, Alexandre Lacazette n’a pas caché sa déception après la onzième défaite de l’OL en Ligue 1 à Monaco (2-0). Le capitaine regrettait une fois de plus les erreurs individuelles qui ont plombé la formation lyonnaise et ont mis sur orbite Monaco.

D’ordinaire, quand le bateau tangue, il n’est pas forcément celui qui vient se présenter aux caméras. Samedi soir, Alexandre Lacazette a fait une entorse à la règle, comme si la fin des espoirs de Ligue des champions sonnait aussi la fin de la récréation pour une formation au bord du précipice. À Monaco, l’OL n’a pas tout fait à l’envers, à l’image de la première heure de jeu, mais a une nouvelle fois plongé à cause de ses propres erreurs (2-0).

Un coup-franc trop vite joué et une passe de Veretout mal ajustée puis une marquage un peu trop laxiste de Tessmann sur Zakaria. Autant d’évènements contraires qui plombent l’OL. "On a des regrets sur l’ensemble de la saison, mais aussi ce (samedi) soir. Je pense qu’on était bien mais on a fait des erreur et on doit assumer en équipe", a déclaré Lacazette à la presse présente au stade Louis II.

"On s'est tués nous-mêmes"

Alors que les planètes s’étaient alignées dans les autres matchs de cette 33e journée, l’OL n’a pas fait ce qui était attendu avec trois points ramenés de Principauté. Comme souvent cette saison, les Lyonnais sont passés à côté d’un match contre une équipe du top 7 même si "on leur a fait face. Mais on leur donne un but alors qu’ils n'ont pas besoin de ça", a regretté le capitaine. À la recherche de son 200e but avant de sûrement quitter son club formateur pour la deuxième fois après 2017, Alexandre Lacazette n’aura pas réussi en trois saisons l’objectif qu’il s’était fixé : ramener l’OL en Ligue des champions et "ce n’est pas normal. Ça fait mal, on avait les moyens et on s’est tués nous-mêmes." Difficile de donner tort au numéro 10 alors que les opportunités ont été nombreuses cette saison. Mais souvent ratées…