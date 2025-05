John Textor, propriétaire de l’OL et patron d’Eagle Football (Photo by Jhony Pinho / AGIF / AGIF via AFP)

Dans le viseur des supporters de l’OL depuis quelques jours, John Textor a été accueilli par des sifflets et une banderole au stade Louis II.

Dans leur communiqué en marge du déplacement de l’OL à Monaco, les Lyon 1950 n’avaient pas manqué de pointer les trop nombreuses absences de John Textor entre Rhône et Saône. Ce samedi, le président lyonnais était bien présent au stade Louis II pour soutenir Paulo Fonseca et ses joueurs dans le choc contre Monaco (défaite 2-1). Cette venue dans la Principauté devrait s’accompagner d’une longue présence à Lyon afin de parler réorganisation, mais aussi de l’avenir financier. En attendant, Textor n’a pas manqué d’aller à la rencontre des supporters lyonnais en marge du match à la sortie de l’hôtel des joueurs. Pas forcément de véhémence dans les paroles, mais la crainte d’une rétrogradation avec beaucoup de fans interpellant l’Américain avec "pas de Ligue 2".

Des sifflets au moment de passer devant le parcage

L’ambiance a été bien différente au stade Louis II et le parcage bien garni des supporters lyonnais. Avec l’architecture atypique du stade monégasque, le propriétaire américain a dû passer devant eux en compagnie de Michael Gerlinger et ce furent avant tout des sifflets qui ont accompagné ses pas. Une mise en bouche pour amener ce qui allait se passer avant le match. Les supporters ont déployé une banderole faisant référence au rabibochage entre John Textor et Nasser Al-Khelaïfi. Un message très lourd de sens : "JT : quand tu parlais de bourse, on ne pensait pas à celle de Nasser"…