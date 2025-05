Ligue 1 : à quelle place terminera l’OL ? Participez à notre sondage 

Après la 33e journée, l’OL sait déjà qu’il a dit adieu au podium. Il peut achever cette saison de la 4e à la 7e place. Selon-vous, quel sera le classement de l’OL après le match face à Angers samedi prochain ?

Avec sa défaite à Monaco (2-0), l’OL aurait pu être fixé sur son sort. La saison pouvait se terminer là, sur un revers logique et implacable contre une équipe bien meilleure et qui a assuré sa présence en Ligue des champions en 2025-2026. Pour l’Olympique lyonnais, la quête de la C1 n’est pas mathématiquement achevée. Puisque Lille, Nice et Strasbourg ont aussi perdu, il a encore la possibilité de grimper dans la hiérarchie.

L'OL doit rattraper trois points sur ses concurrents

Pour cela, il doit gagner à domicile face à Angers samedi 17 mai, et espérer un revers des formations devant lui. Les trois clubs cités plus haut possèdent tous trois unités d’avance sur le groupe de Paulo Fonseca. La mission paraît franchement délicate, encore plus au vu de la dynamique rhodanienne, mais les joueurs et le staff vont essayer de s’y raccrocher afin de préparer cet ultime rendez-vous de l’exercice 2024-2025.

Sachant que les Niçois recevront Brest, Strasbourg Le Havre et Lille le Stade de Reims. Alors, 4e, 5e, 6e ou 7e ? A quelle position se classeront les partenaires d’Alexandre Lacazette à l’issue de la 34e journée de Ligue 1 ? Vous avez la possibilité de vous prononcer en participant à notre sondage se trouvant ci-dessous.

Classement de Ligue 1 du 4e au 7e :

4e, Nice 57 points (+19 de différence de buts)

5e, Lille 57 points (+15)

6e, Strasbourg 57 points (+13)

7e, OL 54 points (+17)

A quelle place l'OL achèvera-t-il cette saison 2024-2025 ? 4e

5e

6e

