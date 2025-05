OL - Angers diffusé sur DAZN samedi 17 mai (21h)

Après un multiplex lors de l’avant-dernière journée de Ligue 1, la Ligue a décidé de remettre ça pour conclure l’exercice 2024-2025. L'OL recevra donc Angers dans le même temps que les huit autres rencontres. Le match sera retransmis sur DAZN.

Une course à l’Europe palpitante. Et un format multiplex pour mieux la vivre. Les deux dernières journées de Ligue 1 sont souvent l’occasion pour la Ligue de football professionnel de pimenter un peu la fin du championnat. Et encore plus cette année, avec un sprint final sous haute pression. Six équipes se battent encore pour la Ligue des champions. Quand bien même l’OL a peut-être abdiqué dimanche face à Lens (1-2).

Fidèle à ses traditions, la LFP a donc organisé les deux dernières journées en format multiplex. Le premier aura lieu ce samedi 10 mai, à 21 heures. L’OL (7e, 54 points) se déplacera alors à Monaco (3e, 58 points) pour engranger trois points précieux qui lui permettraient de recoller au peloton de tête. Enfin, pour conclure son exercice 2024-2025, la réception d’Angers sera programmée tout juste une semaine plus tard, le samedi 17 mai (21 heures).

Les deux rencontres diffusées sur DAZN

À l’occasion de ces deux matchs, l’OL retrouvera son diffuseur principal, DAZN. En effet, dimanche, la réception de Lens avait été retransmise sur BeIN Sports. La chaîne qatarie ayant les droits d’une rencontre sur les neuf par journée de Ligue 1. Concernant la plateforme britannique, elle prendra en charge ses toutes dernières confrontations. Elle a récemment trouvé un accord avec la LFP pour sortir de son contrat de diffusion à l'issue de l'exercice.