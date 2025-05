Christiane Endler lors de PSG – OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Meilleure gardienne selon la LFFP, Christiane Endler fait le doublé aux Trophées UNFP. En revanche, la meilleure joueuse de D1 se nomme Clara Mateo.

Dimanche soir, au Pavillon Gabriel, dans la capitale, se tenait la 33e cérémonie des Trophées UNFP. A cette occasion étaient remis plusieurs récompenses, à la fois pour les hommes et pour les femmes en Ligue 1 et en D1. Chez les garçons, seul Rayan Cherki, membre de l'équipe-type, est venu apporter une touche lyonnaise. Pour les Fenottes, elles étaient logiquement un peu plus nombreuses, à commencer par Christiane Endler.

La Chilienne, 33 ans, a glané une nouvelle distinction en étant désignée meilleure gardienne de la saison. Quelques jours après sa victoire dans cette même catégorie lors d'une soirée uniquement consacrée au football féminin, elle devance entre autres ses deux consœurs parisiennes : Chiamaka Nnadozie (Paris FC) et Mary Earps (PSG).

Heaps, Dumornay et Chawinga battues par Mateo

L'OL a toutefois eu moins de réussite chez les joueuses. Malgré trois possibilités - Lindsey Heaps, Melchie Dumornay et Tabitha Chawinga - c'est Clara Mateo, comme lors des trophées LFFP, qui s'adjuge ce titre. C'est donc collectivement que l'Olympique lyonnais parvient à matérialiser sa domination sur le championnat.

A nouveau finalistes le vendredi 16 mai (21 heures), contre le Paris Saint-Germain, les Rhodaniennes placent neuf éléments dans le 11 de la compétition. Toute la défense est composée de footballeuses du groupe de Joe Montemurro. Grace Geyoro et Clara Mateo sont des exceptions au milieu de Lindsey Heaps, Melchie Dumornay, Kadidiatou Diani et Tabitha Chawinga.

L'équipe-type de la Première Ligue : Christiane Endler – Ellie Carpenter, Vanessa Gilles, Wendie Renard, Selma Bacha – Grace Geyoro, Lindsey Heaps, Melchie Dumornay – Kadidiatou Diani, Clara Mateo, Tabitha Chawinga