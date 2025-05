Montemurro après OL - Dijon (4-1) : "Fier de mes joueuses"

Large vainqueur de Dijon ce dimanche (4-1), l'OL a assuré sa place en finale de la Première Ligue. Joe Montemurro a salué la performance de ses joueuses et assure que la formation lyonnaise est prête à recevoir le PSG ou le Paris FC.

Coach, l'essentiel a été fait avec cette victoire (4-1) et cette qualification en finale pour l'OL ?

Joe Montemurro : Le boulot est fait, on a bien contrôlé. Nous avons fait du bon travail pendant la semaine. Je suis fier de nos joueuses, elles méritent vraiment cette réussite. Je l'ai dit avant le match, nous avons travaillé vraiment dur toute l'année pour avoir cette opportunité. Nous voulions nous assurer que nous aurions l'opportunité d'être les champions la semaine prochaine.

Vous avez parlé de l'efficacité, vous êtes satisfait ce dimanche ?

L'efficacité, la parole de l'année. Nous avons encore inscrit quatre buts, nous sommes toujours là, nous avons toujours créé de nombreuses chances. Et comme je l'ai dit, si nous continuons à créer des opportunités, un jour l'efficacité sera à la hauteur, et nous aurons 100% de réussite. Mais j'attends encore ce jour. En finale ? J'espère.

L'OL a eu beaucoup la possession en première mi-temps, mais on a eu l'impression d'un mono-rythme. Comment vous l'expliquez ?

Je pense que quand vous avez une équipe qui a un bloc très compact, c'est toujours très difficile, je suppose, de le faire sauter. Mais nous savions que s'ils essayaient de jouer, nous allions aller les presser haut. Nous avons vu après la première ou la deuxième tentative qu'ils ont essayé que nous avons pressé haut et que nous avons gagné la balle. Nous avons ensuite réussi à contrôler le jeu. Donc pour moi, c'était un bon plan de jeu, et bien fait par les joueuses.

"PSG ou Paris FC ? Pas de préférence"

Marquer le but du break juste avant la mi-temps a forcément été bénéfique dans la gestion de la deuxième mi-temps et de la rotation.

Non, ce n'était pas une question de gérer, c'était juste une question de faire en sorte que nous continuions de jouer comme nous l'avons fait. J'ai eu l'opportunité de voir que tout le monde a poursuivi le rythme et le tempo, c'est important. Il y a peu de repos entre les matchs et nous avons fait en sorte de pouvoir reposer les positions où il y a eu beaucoup d'énergie dépensée. Nous sommes prêts pour la finale.

Ce sera contre le PSG ou le Paris FC. Y a-t-il une préférence ? Le PFC pour les battre enfin cette saison ?

Non, non, aucune préférence. Nous sommes à la maison, nous sommes prêts, et nous nous entraînerons bien cette semaine pour faire en sorte que quelque soit l'équipe qui vient ici vendredi prochain, nous ferons de notre mieux pour finir champion.