Buteuse dans la large victoire de l'OL contre Dijon, Vanessa Gilles avait retrouvé le sourire dimanche soir. La Canadienne se veut positive pour la finale de Première Ligue contre le PSG, vendredi prochain.

Il y a la déception de la Ligue des champions, mais voilà l’OL en finale du championnat après sa victoire (4-1). Que retenir de tous ces mois avant la finale ?

Vanessa Gilles : On va essayer de retenir le bien qu'on a fait cette saison. Je pense qu'on a été efficaces, on a été invaincues dans la saison. Ça n'a pas toujours été beau, on n'a pas toujours bien joué, il faut l'admettre et être honnête, mais on a toujours su trouver la solution. On va continuer avec ça et garder cette mentalité pour le match contre Paris qui ne va pas être facile. On va aussi prendre cette mentalité de ne jamais abandonner jusqu'à la fin pour ce trophée.

Vous nous avez habitués à marquer de la tête. Contre Dijon, ce fut du pied. Racontez-nous ce but…

Je ne sais pas, la balle était là. Je pense que c'est la seule saison où j'ai autant marqué avec mes pieds. C'est ce que je vais retenir individuellement. La balle était là à dix mètres, ça m'a donné l'opportunité. En anglais, on dit que c'est un bon "goal poacher" (ndlr : but d’attaquante).

Le bloc bas de Dijon ne vous a pas trop gênées ? Vous l'avez mieux contourné que sur certains autres matchs ?

Oui, je pense que ça aide quand on est sur un grand terrain. Le Parc OL, c'est bel et bien un grand terrain. On a vu que Dijon était un bloc compact et défensif. Mais le terrain nous a aidées aussi avec l'espace. On a vu que sur les côtés, ça passait, aussi grâce aux individualités, mais aussi grâce au terrain. Je pense qu'il faut le dire aussi. Quand on est capable de jouer sur un terrain comme le Parc OL, ça aide pour le jeu.