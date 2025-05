Wendie Renard en discussions avec Selma Bacha et Kadidiatou Diani lors d’OL – Arsenal (Photo by Catherine Steenkeste / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

À peine mis en danger par Dijon, l'OL a fait respecter la hiérarchie de la saison régulière (4-1). Sans être flamboyantes, les Fenottes ont assuré l'essentiel et joueront la finale du championnat contre le PSG ou le Paris FC vendredi prochain à Décines.

Les play-offs ont été instaurés pour mettre à mal la domination de l'OL en Première Ligue. Seulement, le club lyonnais sera encore une fois au rendez-vous de la finale le vendredi 16 mai prochain (21h). Pour la seconde année consécutive, les Fenottes joueront à la maison pour s'octroyer un 18e titre de championnes de France. Reste à savoir qui du PSG ou du Paris FC se mettra sur le chemin des Lyonnaises pour ne pas voir la domination de la saison régulière se traduire par un trophée dans ces play-offs. Ce dimanche, les coéquipières de Wendie Renard ont fait ce qu'on attendait d'elles : gagner contre Dijon (4-1) pour continuer à croire à un titre cette saison.

Un break juste avant la pause qui a fait du bien

Avant le match, le rapport de force était clairement en faveur de l'OL face à un DFCO qui a créé la surprise durant vingt-deux journées. Toutefois, le doute n'a pas vraiment été de mise pour les Lyonnaises. Joe Montemurro avait opté pour une équipe portée vers l'avant avec la seule Damaris comme élément défensif dans l'entrejeu avec Heaps et Van de Donk. Malgré 76% de possession à la pause, la domination lyonnaise a été avant tout stérile face au bloc compact dijonnais. Pourtant, l'ouverture du score d'Eugénie Le Sommer, préférée à Tabitha Chawinga, dès la 19e aurait dû permettre à l'OL de dérouler. Finalement, ce fut une première mi-temps sur un mono-rythme, laissant Dijon dans le match jusqu'à une minute de la pause. Le moment choisi par Heaps pour placer une tête imparable après un beau débordement de Diani (2-0, 45+1e).

Montemurro a pu faire tourner

Avec un break d'avance à la mi-temps, l'OL avait fait le plus dur et se mettait à l'abri tandis que le match perdait en même temps de l'intérêt. Dijon a bien tenté quelques incursions dans le camp lyonnais, mais ce fut assez timide, Endler ne faisant qu'un véritable arrêt (64e). Le match avait d'ailleurs été plié quelques minutes plus tôt avec le 3-0 inscrit par Vanessa Gilles suite à un corner et une volée pleine de rage (62e).

La hiérarchie de la saison a été respectée et cela a permis à Joe Montemurro de concerner tout son groupe avec un triple changement à la 67e et les entrées d'Hegerberg, Däbritz et Marozsan. L'attaquante norvégienne a eu l'occasion de corser l'addition en chipant un ballon, mais elle a buté sur Talaslahti (76e). Ce ne fut que partie remise dix minutes plus tard avec une tête ajustée sur un centre de Durmonay (4-0, 86e). Finalement, Dijon a réussi à sauver l'honneur sur une relance complètement ratée de Heaps dont a profité Pinther (4-1, 89e)...