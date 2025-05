Contre le top 9, l’OL n’aura pris que 17 points sur 48 possibles

Samedi, l'OL a certes laissé passer une très belle opportunité de croire encore à la Ligue des champions. Seulement, cette possible absence de C1 est avant tout le résultat d'une inconstance contre les gros depuis 33 journées.

Cette fois, l'espoir s'est bien envolé. Jorge Maciel et Moussa Niakhaté ont eu beau rappeler qu'il restait encore un match et que le scénario de la 33e journée pouvait permettre d'y croire encore, difficile de voir l'OL accrocher la 4e place dans une semaine. Les supporters lyonnais se sont faits une raison et espèrent désormais que la formation rhodanienne accroche une place ou deux contre Angers afin d'avoir l'assurance d'être européen la saison prochain. Car, avec sa 7e place, l'OL en est encore loin et seule une victoire du PSG en finale de Coupe de France permettrait à cette position d'être européenne. Ce scénario était encore inimaginable il y a encore trois semaines, mais les trois défaites en quatre journées ont mis à mal ce rêve de Ligue des champions.

Un bilan qui coute cher à la fin

Samedi, l'OL a certes laissé passer une très belle opportunité avec des défaites de concurrents que personne n'osait imaginer. Seulement, cette course, les coéquipiers d'Alexandre Lacazette l'ont avant tout perdue au cours de trente-deux autres journées de Ligue 1 et surtout contre leurs concurrents directs. La défaite à Monaco n'est que la dernière contre-performance en date contre le top 9 de la Ligue cette saison. Et le constat est plus qu'accablant. Sur les seize confrontations contre les équipes de la première partie de tableau, l'OL n'a pris que 17 points sur 48 possibles. Si le travail a été fait contre les "petits", force est de constater que cette faculté à s'écrouler contre les "gros" coutent cher à la fin. Et ce ne sont pas certains choix de coaching qui ont aidé...