OL - Dijon : Le Sommer plutôt que Chawinga

Pour la demi-finale de Première Ligue, l’OL affronte Dijon ce dimanche à 15h15. Joe Montemurro a choisi d’aligner Eugénie Le Sommer plutôt que Tabitha Chawinga en attaque. Daniëlle van de Donk prend la place de Dzsenifer Marozsán au milieu.

Après avoir retrouvé le sourire contre Le Havre, les joueuses de l’OL ont désormais un objectif bien précis : soulever un 18e titre de championnes de France dans ce système des play-offs qui a été mis en place pour mettre à mal leur domination. La première étape débute ce dimanche après-midi avec la venue du Dijon pour les demi-finales. Une opposition à priori largement à la portée des Lyonnaises malgré la belle saison régulière du DFCO. Après les échecs en Coupe de France et en Ligue des champions, Joe Montemurro espère bien finir cette saison avec un trophée, qui plus est s’il est amené à mettre les voiles dès cet été. Pour ce rendez-vous, l’entraîneur australien a plutôt fait dans le classique, notamment sur la ligne arrière avec les retours de Vanessa Gilles et Selma Bacha.

Une formation lyonnaise portée vers l'avant

La vraie surprise réside dans le choix de laisser Tabitha Chawinga sur le banc. La Malawite est certes dans le dur ces dernières semaines, mais elle restait une titulaire presque indiscutable dans le onze lyonnais. Elle regardera du banc de touche le début de la rencontre, Eugénie Le Sommer prenant place aux côtés de Kadidiatou Diani et Melchie Dumornay. Dans l’entrejeu, Damaris retrouve son rôle de sentinelle après avoir été laissée au repos contre Le Havre. Elle fera équipe avec Lindsey Heaps et Daniëlle van de Donk pour une formation portée vers l’offensive.

La composition de l’OL : Endler - Carpenter, Gilles, Renard, Bacha - Heaps, Damaris, Van de Donk - Diani, Dumornay, Le Sommer